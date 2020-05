The Last of Us 2: Neue Story Details geleakt - Spieler sollten vorsichtig sein

Nun sind weitere Details zur Story von The Last of Us 2 geleakt worden. Diese sind dabei so brisant, dass Spieler langsam vorsichtig sein müssen.

The Last of Us 2 ist der lang erwartete neue Titel von Naughty Dog für die PS4 .

ist der lang erwartete neue Titel von für die . Erst vor Kurzem wurde der Release von The Last of Us 2 für Spieler verschoben.

für verschoben. Nun scheinen durch einen Leak* große Teile der Story offenbart.

Kalifornien, USA – The Last of Us 2 von Naughty Dog dürfte unter Spielern eines der meist erwarteten Spiele des Jahres sein. Erst vor Kurzem wurde das Erscheinungsdatum von The Last of Us 2 aufgrund der Corona-Krise verschoben. Nun müssen Sony und Naughty Dog mit einem gewaltigen Story-Leak kämpfen. Im Zuge des Leaks wurden Cutscenes und Gameplay des Spiels auf Twitter und YouTube geladen - mittlerweile wurden diese Videos allerdings entfernt.

Release (Datum der Erstveröffentlichung) 19. Juni 2020 Publisher (Herausgeber) Sony Serie The Last of Us Plattform PlayStation 4 Entwickler Naughty Dog Genres Action

Survival

The Last of Us 2 (Naughty Dog): Story-Leak gibt wichtige Details zur Geschichte preis

Going to be a long wait for The Last of Us 2 now... pic.twitter.com/hh4DcYAZPk — GamesRadar+ (@GamesRadar) April 27, 2020

Spieler, die sich die Geschichte von The Last of Us 2 nicht durch Spoiler verderben wollen, sollten sich zweimal überlegen, von nun an weiter zu lesen. Die im Story-Leak zu sehenden Szenen sollen sich zunächst auf eine Cutscene zwischen Ellie und Dina fokussieren. Das Material scheint zu bestätigen, dass die beiden, wie bereits vermutet, nicht nur Freundschaft verbindet.

+ The Last of Us 2 (Naughty Dog): Leak zur Story ist gefährlich für Fans © Naughty Dog

Zu sehen sind Ellie und Dina beim Bettgeflüster und werden dabei von einem ahnungslosen Jesse unterbrochen. Naughty Dog legte schon beim ersten The Last of Us einen massiven Fokus auf progressive und lebensnah geschriebene Charaktere. Daran könnte sich auch in The Last of US 2 nicht viel geändert haben, das erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verschoben* wurde.

The Last of Us 2 (Naughty Dog): Verrät der Story-Leak den Wendepunkt der Geschichte?

Neben der zu erwartenden, aufblühenden Romanze zwischen Ellie und Dina zeigte der Story-Leak zusätzlich den Startbildschirm von The Last of Us 2 auf der PS4. Möglicherweise zeigte der Leak allerdings auch den Wendepunkt der, von Naughty Dog sicherlich in den Fokus gestellten, Story. Weiterlesen ist Spielern hier wirklich nur auf eigene Gefahr empfohlen.

Die Szenen im Story-Leak zeigen einen von Banditen gefangenen und zusammengeschlagenen Joel. Spieler befürchteten schon zuvor das frühzeitige Ableben des Hauptcharakters. Auf eine sichere Bestätigung seines Todes lassen die Bilder aber nicht schließen, im Zuge der Charakterentwicklung, die Ellie seit dem ersten The Last of Us durchläuft, scheint diese Entwicklung allerdings mehr als logisch.

Sollte der liebgewonnene Ziehvater der jungen Ellie tatsächlich schon im frühen Spielverlauf sterben, dürfte sein Abschied wohl nicht ganz ohne explizite Gewaltdarstellung auskommen. Schließlich gab eine erste Alterseinstufung bereits Hinweise darauf, dass The Last of U 2 weitaus brutaler und blutiger* ausfällt als der von Kritikern und Fans gefeierte Vorgänger. Nun haben Fans Angst, dass sich genau ein solcher Leak auch bei GTA 6* ereignen könnte.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion

Quelle: ingame.de

Rubriklistenbild: © Naughty D og