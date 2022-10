The Finals: Gameplay geleakt – so spielt sich der potenzielle Call of Duty-Killer

Von: Josh Großmann

The Finals: Embark Studios enthüllt rasanten First-Person-Shooter © Embark Studios

Mit dem ersten Trailer zu The Finals hat Embark Studios die Aufmerksamkeit etlicher CoD- und Battlefield-Fans auf sich gezogen – geleaktes Gameplay verrät mehr.

Stockholm, Schweden – Bereit für rasante Action und grenzenlose Zerstörung? Dann könnte Embark Studios aus Stockholm mit The Finals interessant sein. Der erste Trailer zum neuen First-Person-Shooter zeigt, dass sich The Finals beliebter Elemente aus derzeit etablierten Spiele-Reihen zu bedienen scheint. Damit wirkt The Finals auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Call of Duty und Battlefield. Nun sind die ersten Gameplay-Szenen auf YouTube aufgetaucht und geben ein tieferes Verständnis über das neue Game – wird sich The Finals neben Call of Duty und Battlefield beweisen können?

ingame.de präsentiert den Gameplay-Leak von The Finals und warum das Spiel für CoD- und Battlefield-Fans besonders interessant ist.

Derzeit herrscht eine wahre Dürre im Shooter-Kosmos. Floppende Releases und sterbende Games sind keine Seltenheit. Deshalb ist jede Konkurrenz zu den eingefahrenen Klassikern eine gern gesehene Entwicklung. The Finals scheint eine bunte Kiste aus allen gängigen Shootern zu sein und zieht mit extrem realistischer Grafik die Augen auf sich.