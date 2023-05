Leak zum neuen Zelda – Erste Fans können schon Tears of the Kingdom spielen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Leak zum neuen Zelda – Erste Fans können schon Tears of the Kingdom spielen © Nintendo (Montage)

Im Internet finden sich erste Leaks vom neuen Legend of Zelda. Erste Fans zocken schon und teilen Spoiler im Netz. Nintendo reagiert knallhart.

Kyoto, Japan – Der Mai hat begonnen und damit steht der wohl größte Release des Jahres vor der Tür. Am 12. Mai 2023 wird Tears of the Kingdom erscheinen. Bei Nintendo hält sich die Vorfreude aber wahrscheinlich in Grenzen, denn das Open-World-Adventure ist bereits in den Händen einiger Fans. Inzwischen wurde Tears of the Kingdom online geleakt und es häufen sich die ersten, massiven Spoiler.

Mehr zum Leak und den ersten Spoilern von Tears of the Kingdom lesen Sie hier.

Eigentlich ist das neue Zelda noch ein paar Tage von seinem Release entfernt. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist noch nicht einmal das Embargo für Reviews gefallen, trotzdem haben ein paar wenige Fans durch schieres Glück schon ihre Kopie für die Nintendo Switch erhalten. Seitdem haben sich die Ereignisse schnell überschlagen.