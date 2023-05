Tears of the Kingdom: Diese Steinzeitmethode löst jedes Problem im neuen Zelda

Von: Jonas Dirkes

Komplexe Maschinen oder extravagante Fähigkeiten? All das ist in Tears of the Kingdom nicht nötig. Diese Steinzeitmethode bricht jedes Rätsel im neuen Zelda.

Hamburg – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dürfte eines der komplexesten Spiele sein, die Nintendo je veröffentlicht hat. Durch seine vielen Mechaniken wie den Deckensprung, Zeitumkehr, Synthese oder Ultra Hand können Spieler und Spielerinnen jegliche Probleme innerhalb Hyrules auf verschiedenste Art und Weise lösen. Also jedenfalls theoretisch, denn Gamer weltweit verlassen sich lieber auf eine Steinzeitmethode: Ein langer Baumstamm löst so ziemlich jedes Problem in Tears of the Kingdom.

Videospiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Datum der Erstveröffentlichung 12. Mai 2023 Plattform Nintendo Switch Modus Einzelspieler Entwickler Nintendo Entertainment Planning & Development Genre Action-Adventure

Tears of the Kingdom: Einfache Baumstämme genügen, um das Spiel zu brechen

Wie löst man jedes Problem in Tears of the Kingdom? Ein langer Holzstamm reicht dafür schon aus. So belegen es gerade Massen an Spielern und Spielerinnen, die dem Game-Design des neuen Zelda für die Nintendo Switch beweisen: Einfach ist immer besser. Der simple Baumstamm ist so nützlich, dass manche in seinem Kontext sogar bereits vom mächtigsten Cheat innerhalb von Tears of the Kingdom sprechen. In Zukunft kann man sich also vielleicht nur noch rühmen, wenn man das neue Zelda im No-Baum-Run durchgespielt hat.

Tears of the Kingdom: Diese Steinzeitmethode löst jedes Problem im neuen Zelda © Nintendo

Wer Ultrahand und Synthese dazu nutzt, so viele Baumstämme wie möglich miteinander zu verbinden, kann mit der so entstandenen Brücke kinderleicht zu den sonst so schwer erreichbaren Himmelsinseln gelangen. Eigentlich sollte das eine knifflige Aufgabe für Spielerinnen und Spieler sein, die von ihnen ein wenig Gehirnschmalz erfordert.

Ein paar Baumstämme lösen aber im Nu jedes Problem. Nimmt man die selbstgebaute Brücke dann einfach mit, um auch den nächsten Abgrund zu überwinden, fühlt sich das fast ein wenig wie Schummeln an. Kostprobe gefälligst? TikTok ist gerade voll von Videos, die den übermächtigen Zelda-Trick nutzen.

Die große Baum-Synthese hilft aber nicht nur beim Überwinden von Abgründen. Andere Spieler und Spielerinnen lösen auch andere Rätsel in Tears of the Kingdom mit der trickreichen Schummelei.

So cool die Fähigkeiten in Tears of the Kingdom auch sein mögen und so ausgefeilt die Optionen, ganze Himmelsmaschinen zu kreieren, auch sind: Am Ende richten es ein paar Bäume und ein wenig Kleber. Das hatte Nintendo sich wohl anders gedacht.