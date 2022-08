Tanzverbot gibt Hinweis auf Streamer-Boxkampf – MontanaBlack weiß bereits mehr

Von: Josh Großmann

Tanzverbot gibt Hinweis auf Streamer-Boxkampf – MontanaBlack weiß bereits mehr © Philipp Schulze/dpa

Der Streamer Tanzverbot gab einen Hinweis auf ein kommendes Box-Event. MontanaBlack weiß mehr darüber und kennt bereist den Gegner von Tanzverbot.

Berlin – Kilian „Tanzverbot“ Heinrich bringt mit 177 kg ein stolzes Kampfgewicht daher. Auf Twitch verrät der Streamer, dass er in Zukunft wohl etwas motivierter sei, Sport zu treiben. Weil der 25-Jährige aus Berlin nicht wirklich für seinen Fitness-Content bekannt ist, wird nun spekuliert, ob es sich um The Great Fight Night 2 handeln könnte. Auch MontanaBlack äußert sich zu den Gerüchten und weiß bereits, wer an diesem mysteriösen Event ebenfalls beteiligt ist.

ingame.de präsentiert die Hinweise von Tanzverbot auf ein kommendes Box-Event und was MontanaBlack dazu zu sagen hat.

Boxkämpfe zwischen Twitch-Streamern sind extrem beliebt und ziehen etliche Menschen vor die heimischen Bildschirme. Tanzverbot ist nicht gerade dafür bekannt, eine Sportskanone zu sein – deshalb wird es dieses Mal wohl besonders interessant. Es gab in der Vergangenheit bereits Spekulationen darüber, ob The Great Fight Night von Trymacs und MckyTV einen Nachfolger bekommen wird. Aber die neuen Hinweise deuten auf ein riesiges Twitch-Event hin.