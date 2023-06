Switch 2: Activision verrät Details zur Leistung der nächsten Nintendo Konsole

Von: Daniel Neubert

Switch 2: Activision verrät Details zur Leistung der nächsten Nintendo Konsole © Olivier Raymond | Nintendo

Bis der Nachfolger der Nintendo Switch erscheint, wird es noch etwas dauern. Jedoch wurden jetzt erste Details zur Leistung der neuen Konsole bekannt.

Hamburg – Es wird niemanden überraschen, dass hinter den Kulissen des Unternehmens bereits fleißig an einem Nachfolger der Nintendo Switch getüftelt wird. Bis es offizielle Informationen des Herstellers gibt, ranken sich viele Gerüchte um Optik und Leistung der neuen Nintendo-Konsole. Im Rahmen der Übernahme der Firma Activision Blizzard durch den Tech-Giganten Microsoft, wurden jetzt allerdings ein spannendes Detail zur „Switch 2“ bekannt.

ingame.de verrät, was zur nächsten Nintendo-Konsole jetzt bekannt geworden ist und was dahinter steckt.

Während Microsoft mit der FTC (der amerikanischen „Bundeshandelskommission“) öffentlich über eine Übernahme des Videospiel-Publishers Activision Blizzard verhandelt, kommen in dem Prozess immer wieder spannende Details ans Licht, die hinter die Kulissen der Videospiel-Industrie blicken lassen. So wurden jetzt neue Informationen bekannt, die enthüllen, wie viel Leistung die neue Konsole haben soll.