Survival-Experte umreist die Welt – Neue Show von Fritz Meinecke

Von: Joost Rademacher

Survival-Experte umreist die Welt – Neue Show von Fritz Meinecke © 7 vs. Wild / YouTube

Fritz Meinecke hat sein neues Projekt nach 7 vs. Wild enthüllt. In „Facing the Unknown“ geht der Survival-Experte auf Expedition an den entlegensten Orten der Welt.

Magdeburg – Den YouTuber und Survival-Experten Fritz Meinecke zieht es wieder in die Wildnis. Monate nach dem Ende der zweiten Staffel von 7 vs. Wild hat er sein neues Projekt angekündigt. In der neuen Serie Facing the Unknown reist Meinecke um den Erdball und stellt sich den verschiedensten Survival-Herausforderungen. Prominente Unterstützung darf dabei natürlich nicht fehlen.

Wie man die neue Serie von Fritz Meinecke schauen kann, lesen Sie hier.

In seiner neuen Show geht es Fritz Meinecke nicht mehr um den Wettbewerb mit anderen, sondern nur um die Herausforderungen selbst. Für Facing The Unknown geht der YouTuber auf Weltreise und stellt sich in verschiedenen Ländern harten Herausforderungen. Dabei zieht es ihn überall hin, vom Regenwald über die Wüste bis in die Arktis.