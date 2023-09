Super Mario Wonder: Release & Vorbesteller-Bonus enthüllt – exklusiver Stressball als Highlight

Von: Josh Großmann

Nintendo hat am 31. August eine Super Mario Wonder Direct gezeigt und den Vorbesteller-Bonus für das psychedelische Abenteuer enthüllt. Alles zum Release.

Kyoto, Japan – Wer noch nicht vom neu angekündigten „Super Mario Wonder“ begeistert war, wird es sich spätestens nach der Direct-Präsentation im August von Nintedo zweimal überlegen. Im brandneuen 2D-Abenteuer erkundet der altbekannte Klempner das Blumenkönigreich und der Release für Nintendo Switch liegt in nicht allzu weiter Ferne. Vorbesteller dürfen sich über einen ganz besonderen Bonus freuen – einen exklusiven Stressball von Nintendo.

Name des Spiels Super Mario Wonder Release 20. Oktober 2023 Reihe Super Mario Entwickler Nintendo Plattform Nintendo Switch Genre Jump 'n' Run

Super Mario Wonder Release – Dann startet das psychedelische Abenteuer im Blumenkönigreich

Wann kommt Super Mario Wonder? Am 20. Oktober wird das neue Super Mario Wonder erscheinen und am 31. August präsentierte Nintendo neues Gameplay. Neuerungen zu alten 2D-Mario-Spielen gibt es an allen Ecken und Kanten (oder Kurven?). Den Release für Super Mario Wonder kennen wir zwar bereits seit der Nintendo Direct im Juni, doch haben wir das Datum hier nochmal auf einen Blick.

Super Mario Wonder Release Date: 30. Oktober 2023

Was ist neu? Beim etwa 15-minütigen Einblick ins neue Gameplay haben wir etliche neue Gegner, Power-Ups und Online-Funktionen gesehen, die für echte Innovationen für die Super Mario-Reihe sprechen. Besonders spannend ist das neue Abzeichen-System, mit dem man vor dem Start eines Levels eine zusätzliche Fähigkeit wählen kann – ein großer Schritt für den Wiederspielwert. Die gesamte Super Mario Wonder Direct auf YouTube gibt es hier.

Super Mario Wonder: Stressball für Vorbesteller – Hier gibt es das neue Spiel

Super Mario Wonder Stressball: Als lustige Zugabe hat sich Nintendo bei Super Mario Wonder für einen Stressball entschieden – der Look ist bisher jedoch noch geheim. Doch haben wir in der Direct-Präsentation bereits etliche runde Genossen im Blumenkönigreich gesehen, die sich für den knetbaren Bonus eigenen könnten.

Super Mario Wonder: Release & Vorbesteller-Bonus enthüllt – exklusiver Stressball als Highlight © Nintendo (Montage)

Vorbestellen: Wenn ihr Super Mario Wonder vorbestellen wollt, bekommt ihr auf Amazon die Version mit und ohne den Stressball. Wir haben das Angebot an dieser Steller verlinkt.

So könnte der Stressball aussehen: Dem viel gefeierten Mario-Elefanten allen voran könnten auch Charaktere, die von den Wundereffekten betroffen sind, für einen Stressball unfassbar gut herhalten. Mario als Stachelkugel oder aufgeblasen, wie ein Ballon scheinen besonders naheliegend zu sein. Auch kugelrunde Hippo-Gegner waren in der Super Mario Wonder Direct zu sehen.

Es bleibt abzuwarten, wie der Stressball zu Super Mario Wonder wirklich aussehen wird, doch gibt es wirklich gut geeignete Kandidaten. Das neue Mario-Spiel erscheint am 20. Oktober für Nintendo Switch und lässt sich sowohl zu viert auf der Couch, als auch mit Online-Funktionen spielen. *Affiliate-Link