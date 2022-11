MW2: Waffen-Tuning lässt Spiel abstürzen – Entwickler sucht nach Fehler

Von: Aileen Udowenko

Modern Warfare 2: Map-Pack © Activision (Montage)

Modern Warfare 2 ist endlich online, doch ganz ohne Probleme können sich Spieler nicht ins Gefecht stürzen. Denn das Waffen-Tuning führt zum Spiel-Crash.

Santa Monica – Eigentlich sollte das Waffen-Tuning in Modern Warfare 2 eine spannende neue Spielmechanik werden, doch die neuen Anpassungen sorgen vermehrt für Abstürze des Spiels. Fans meldeten sich frustriert auf Twitter und schilderten ihre Probleme. Jetzt nimmt sich der Entwickler Infinity Ward dem Problem an und deaktiviert das Waffen-Tuning auf unbestimmte Zeit.

ingame.de verrät, was es mit dem Abstürzen von MW2 durch das Waffen-Tuning auf sich hat.

Auf Twitter berichteten mehrere Spieler, dass Modern Warfare 2 abstürzt, sobald sie ein bestimmtes Loadout auswählten. Dabei fiel auf, dass es sich bei den Crash-Loadouts um Waffen handelte, die durch das Waffen-Tuning angepasst wurden. Zu dem Problem kam es immer wieder, wenn fünf Aufsätze einer Waffe getunt waren. Dies führte natürlich zu einer Menge Frustration unter den ambitionierten Spielern.