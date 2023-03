Streit um Veganismus auf Twitch – Streamerin platzt der Kragen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Streit um Veganismus auf Twitch – Streamerin platzt der Kragen © Twitch: HoneyPuu

Zwei Streamerinnen sind auf Twitch in eine Diskussion geraten. Irgendwann platzte der größten Streamerin der Plattform der Kragen.

Die Streamingplattform Twitch ist für größere und kleinere Reibereien zwischen Streamer*innen bekannt und berüchtigt. Bislang ist der mit Beef gefüllte Kelch aber an HoneyPuu weitestgehend vorbeigegangen. Die aktuell größte Streamerin der Plattform ist kürzlich aber direkt im Livestream mit der selbsternannten militanten Veganerin Raffaela Raab aneinander geraten.

Mehr zum Livestream zwischen HoneyPuu und der militanten Veganerin gibt es hier.

Eigentlich sollte Isabell Schneider, auch bekannt als HoneyPuu, am 06. März 2023 einen ganz normalen Livestream machen. In großen Teilen verlief ihr Stream auf Twitch auch normal, bis jemand in ihrem Chat mit einem Vorschlag um die Ecke kam: HoneyPuu könnte doch mal einen Call mit der militanten Veganerin machen, die zu dem Zeitpunkt auch live auf Twitch war.