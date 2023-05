Streamer zahlt 200.000 Euro für virtuelles T-Shirt für – Weint als er seinen Fehler bemerkt

Teilen

Der Streamer IShowSpeed verjubelte innerhalb von Sekunden über 200.00 US-Dollar. Allerdings scheint sein Einkauf nicht ganz freiwillig gewesen zu sein.

Cincinnati, Ohio – Darren Watkins Jr. alias IShowSpeed ist im Netz bekannt dafür, in seinen Videos und Livestreams die absurdesten Situationen herbeizuführen. Das Chaos, das der YouTube-Star dabei ausstrahlt, fasziniert Zuschauer auf der ganzen Welt. Jetzt machte ein TikTok-Clip die Runde, die eine weitere seltsame Eskapade des Streamers zeigt. Offenbar hat der Streamer im Affekt 225.000 US-Dollar für ein T-Shirt ausgegeben, das er nicht mal tragen können wird. Es handelte sich um einen virtuellen Gegenstand.

Vollständiger Name Darren Watkins Jr. Bekannt als IShowSpeed oder nur Speed Geburtstag 21. Januar 2005 Geburtsort Cincinnati, Ohio Follower auf YouTube 12,9 Millionen (Stand November 2022) Follower auf TikTok 10,3 Millionen (Stand November 2022)

Streamer kauft virtuelles T-Shirt für 225.000 Dollar – kann es selbst kaum fassen

Was ist passiert? In seinem Livestream loggte sich der Streamer auf der Spiele-Plattform Roblox ein. Auf Roblox lassen sich für verschiedene Spielwelten und die eigene Spielfigur auch jede Menge verschiedene Gegenstände erwerben. Die Gegenstände in Roblox werden jedoch mit echtem Geld bezahlt, das vorher in die virtuelle Währung von Roblox umgewandelt wird. In seinem Livestream entdeckte der YouTuber offenbar ein virtuelles T-Shirt, welches ihm ganz besonders ins Auge stach, und auch der Preis war ein echtes Schnäppchen: 18 Millionen Robux (umgerechnet ca. 225.000 US-Dollar bzw. 200.000 Euro).

Der YouTube-Star und Streamer „IShowSpeed“ © youtube.com / IShowSpeed / Unsplash.com / ingame.de (Montage)

Im Stream alberte IShowSpeed herum und fragte eine App im Scherz, ob er den Gegenstand kaufen sollte. Das Programm antwortet dem YouTuber mit einem klaren „Nein“. Dann passiert es: ob aus Ungeschicktheit, Trotz oder einem Anflug von Übermut ist nicht ganz klar. IShowSpeed erlaubte sich ein Missgeschick beim Telefonat mit Rapper Drake und ist für genau solche Ausnahmesituationen bekannt.

Jedoch schließt der YouTuber den Kauf des Gegenstandes mit einem kurzen Klick ab – und ist Sekunden später im Besitz eines virtuellen Shirts, welches das Gesicht der Filmfigur „Shrek“ ziert. Gut, dass er dafür fast eine viertel Million Dollar ausgegeben hat. Der Verkäufer wird sich freuen.

Noch im selben Augenblick wird dem Influencer bewusst, was gerade passiert ist. Er ist aufgebracht, kann es selbst nicht glauben und muss dann aber unter Tränen feststellen, dass die Realität ihn gerade eingeholt hat. Der Clip endet damit, dass sich der Influencer das Headset vom Kopf reißt und fassungslos ins Leere blickt. IShowSpeed flog extra zu einem Spiel um CR7 zu sehen – als der Fußballer nicht anwesend war, machte er ein ähnliches Gesicht.

Streamer kauft virtuelles T-Shirt für 225.000 Dollar – so reagiert die Community

So reagiert die Community: Die Community des Streamers ist von dem Vorfall durchaus amüsiert, einige Nutzer sind aber ebenfalls verwirrt oder glauben, das Video wäre nur ein Fake. Mitleid ist in den Kommentaren aber eher rar gesät.

Daddydanilo kommentiert: „Er hätte auf die App hören sollen, die wusste, was passiert.“

„Er hätte auf die App hören sollen, die wusste, was passiert.“ Myfans schreibt : „Mit dem Geld hätte er auch einen gebraucht Lamborghini kaufen können.“

: „Mit dem Geld hätte er auch einen gebraucht Lamborghini kaufen können.“ Nuntius Ceasar fügt hinzu: „Ihr vergesst, dass er mit diesem Clip wahrscheinlich jede Menge Kohle und eine zusätzliche Tonne an Zuschauern verdient hat, also war es das wahrscheinlich wert.“

Ob der Streamer sein Geld jemals wiedersehen wird oder eine Möglichkeit besteht, den Kauf rückgängig zu machen, ist bisher unklar. Da IShowSpeed allerdings mit mehreren Millionen YouTube-Followern ganz gut verdienen müsste, dürfte diese Ausgabe jedoch zumindest nicht den finanziellen Ruin für den 18-jährigen Influencer bedeuten.