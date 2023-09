Starfield vs. Baldurs Gate 3 – Streaming-Legende sagt, warum es nur einen Gewinner gibt

Von: Philipp Hansen

Starfield und Baldurs Gate 3 liefern sich ein Duell um das Game des Jahres. Doch nur eines ist „mit Abstand das beste Spiel des verdammten Jahrzehnts“.

Hamburg– Starfield hat den Early Access verlassen, Baldurs Gate 3 ist endlich auch für Konsole (PS5) erschienen. Das Duell der Video-Schwergewichte geht los. Spieler können sich nicht zerreißen, auch wenn sie es gerne für die Rollenspiel-Epen würden. Zum Glück muss man das scheinbar aber eh nicht, denn Shroud, Streaming-Superstar, Esports-Legende und menschlicher Aimbot, nimmt die Entscheidung ab. Was sagen Kritiker und Fans dazu?

Starfield vs. Baldurs Gate 3: Nur eins ist „mit Abstand beste Spiel des verdammten Jahrzehnts“

Jahr der Videogame-Schwergewichte: 2023 überschlägt sich mit ‚Game of the Year‘-Hochkarätern: Zelda TotK, Resident Evil 4 Remake, Diablo 3 und ganz neu Baldurs Gate 3 und Starfield. Ganz logisch, dass Gamer ihre wertvolle Zeit nicht in alle Top-Titel stecken können, sind doch fast alle Kandidaten echte Zeitfresser mit locker 100+ Stunden Investment.

Doch keine Angst, im aktuellen Schwergewichts-Duell Starfield vs. Baldurs Gate 3 soll die Entscheidung ganz leicht fallen. Das verspricht zumindest Shorud – ehemaliger ESports-Profi, menschlicher Aimbot und inzwischen einer der erfolgreichsten Streamer weltweit auf Twitch. Er hat beide Games seit Early Access gesuchtet. Neu eines ist „das mit Abstand beste Spiel des verdammten Jahrzehnts“, meint Shroud.

Und der Sieger ist: Starfield vs. Baldurs Gate, wie beim Highlander kann es nur einen geben. Baldurs Gate 3 ist der Sieger. Für Shorud ist die Wahl ganz einfach, er begründet seine Entscheidung aber auch schlüssig.

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel, das jeder erleben sollte. Es ist ein Meisterwerk. […] mit Abstand das Spiel des verdammten Jahrzehnts.

Shroud verrät, dass man in Starfield ruhig dümmer sein darf als in Baldurs Gate

Baldurs Gate belohnt Köpfchen: beide Games bieten riesige Welten, in denen Eskapisten ich verlieren können – doch eine dieser Realitätsfluchten ist nur eine „Illusion der Wahl“, so Shroud.

In Starfield habe man keine Wahl, das Game gaukelt einem vor, man könne selbst entscheiden, wie man eine Mission erledigt, wie man eine Querst meisterte. In echt gibt es aber nur gescriptete Schlauch-Wege, wie sie seit Jahren alter Tobak sind, bemängelt der Streamer.

Baldurs Gate hingegen soll die „wildesten Pläne“ aufgehen lassen, im Fantasy-Epos lohne es sich richtig nachzudenken, denn was andere Games versprechen (Einfluss auf die Spielwelt, viele Lösungswege), das gibt es hier in vollem Umfang.

Während Bethesda-Spiele laut Shroud aber nicht mal auf diesem Niveau konkurrieren wollen – oder können. Baldurs Gate 3 „übertrifft die Wahlmöglichkeiten in Videospielen und übertrifft alles, was ich je gespielt habe“, erklärte Shroud. Seine Zuschauer antworten frech: „Wenn ich diese Woche eines gelernt habe, während ich Shroud beim Starfield spielen zusah, dann dass ich Baldur’s Gate 3 spielen sollte“, der Streamer kann sich das darauf Lachen nicht verkneifen.

Baldurs Gate 3 ist so gut, dass andere Entwickler jetzt Panik bekommen © Larian Studios

Starfield vs. Baldurs Gate 3 – So bewerten Kritiker und Spieler auf Metacritic

So urteilen die Kritiker: Shroud hat als erfolgreicher Streamer eine gewaltige Reichweite, doch was sagen Fachzeitschriften zum Duell Starfield vs. Baldurs Gate 3 (Stand 8. September 2023)? Metacritic rechnet eine kombinierte Wertung für Starfield von 87 (PC) und 86 (Xbox) von 100 aus. Baldurs Gate 3 gewinnt auch auf Metacritic mit 96 (PC) und sogar 97 (PS5) von 100. Diablo 4 steht trotz jüngster Kritik bei 91, Zelda bei 96 und Resident Evil bei 93.

Was sagen die Spieler? Bei den User-Bewertungen schneidet Starfield nochmal deutlich schwächer ab. Es hagelt miese 6 und 5,5 Bewertungen im Schnitt. Baldurs Gate geben die Spieler starke 8,9 (PC) und auf PS5 immerhin 8,2. Man darf hier aber nicht vergessen, dass viele User (leider) Review-Bombing betreiben oder nur extreme 10/10 oder eiskalte 0er-Wertungen dalassen.

Zudem ist Starfield noch neuer und hatte weniger Zeit, mit Patches die Spielerschaft von sich zu überzeugen. Es soll aber auch einen speziellen Grund geben, der Larian Studios so einen massiven Vorsprung mit Baldurs Gate 3 verschaffte.