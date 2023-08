E-Sportler kritisiert Fans für Absturz von Call of Duty

Von: Joost Rademacher

Call of Duty steht weiter hart in der Kritik für MW2 und Warzone 2. Ein Profi beschuldigt die Fans selbst für die schwächelnden Shooter.

Santa Monica – Seit geraumer Zeit steckt Call of Duty in einer echten Identitätskrise. Immer mehr Fans wenden sich von der Reihe ab, sei es wegen des skillbasierten Matchmaking, wegen der anhaltenden Probleme in Warzone 2, oder weil ihnen das Gameplay in MW2 einfach nicht schmeckt. Auch E-Sportler Dashy zählt zu diesen Kritikern, gibt aber den Fans selbst die Schuld für den Absturz von CoD. Die Community hätte Spiele wie Black Ops 3 nicht zu schätzen gewusst und die Reihe in den Ruin getrieben.

Dashy schien bei dem Gameplay aus Black Ops 3 schon ganz wehmütig zu werden. „Wir sollten Zeitreisen und alles zurücknehmen, was wir gesagt haben und einfach sagen, es wäre das beste CoD überhaupt“ meinte er im Stream. Die Entwicklerstudios hätten, seiner Meinung nach, einfach auf den Mechaniken aus BO3 aufbauen sollen.