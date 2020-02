Diese Spiele für die Nintendo Switch kommen im März 2020

Den März können Switch-Spieler kaum erwarten. Denn Nintendo bringt "Animal Crossing: New Horizons" auf die Konsole. Welche Spiele noch für die Switch kommen, verraten wir hier.

Im März erscheinen gleich mehrere Blockbuster-Titel für die Nintendo Switch .

. Dazu gehören unter anderem "Doom" und "Animal Crossing".

Wir verraten, was sonst noch ansteht.

Einen entspannten Monat erwartet die Nintendo-Switch-Spieler*. Denn für die Handheld-Konsole kommt das lang erwartete "Animal Crossing: New Horizons". Für Fans der rabiateren Spielweise gibt es einen echten Klassiker: "Doom 64" macht ab Ende März die Switch unsicher. Wir verraten, welche Spiele im März für Nintendos Konsole geplant sind.

"Animal Crossing: New Horizons" - Entspannungsurlaub auf der Insel

Wer nach einem harten Arbeitstag einfach nur entspannen und ein wenig vor sich hinspielen möchte, ist mit "Animal Crossing: New Horizons*" gut beraten. Die Lebenssimulation ist eine ruhige Abwechslung zu klassischen Spielen wie "Call of Duty*" oder "Fifa". Spieler bekommen das "Reif-für-die-Insel-Paket" der fiktiven Firma Nook Inc., um sich auf einer anscheinend unbewohnten Insel anzusiedeln.

Ganz allein sind die Spieler nicht auf dem Eiland - zwei Tiere begleiten ihn. Ein richtiges Ziel gibt es nicht. In "Animal Crossing: New Horizons" können Spieler einfach eine kleine Gemeinschaft aufbauen und Aufgaben füreinander erledigen oder die Inseln von Freunden besuchen. Das Besondere am Spiel: Alles läuft in Echtzeit im 24-Stunden-Ryhtmus ab.

"Animal Crossing: New Horizons" erscheint am 20. März 2020 für die Nintendo Switch zu einem Preis von 59.99 Euro.

"Doom 64: Retro-Geballer auf der Switch

"Animal Crossing" ist zu brav? Am 20. März kommt das Gegenteil zur Lebenssimulation: "Doom 64". Der Ego-Shooter-Klassiker aus dem Jahre 1997 bekommt ein Remake und feiert sein Debüt auf der Nintendo Switch. Die Story - wenn auch nebensächlich - spielt nach den Ereignissen von Doom 2. Spieler müssen mal wieder Dämonen zurück in die Hölle schicken.

Das Remake von "Doom 64" erscheint am 20. März 2020 für die Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One.

Diese Spiele für die Nintendo Switch erscheinen im März 2020

Titel Altersfreigabe Preis Release AvoCuddle ab 12 12,99 Euro 2. März I am Ball ab 0 4,99 Euro 4. März Baron: Fur Is Gonna Fly ab 6 20 Euro 4. März Murder by Numbers ab 12 12,49 Euro 5. März Kairobotica ab 12 13 Euro 5. März Lost Horizon ab 12 14,99 Euro 5. März ibb & obb ab 0 14,99 Euro 5. März Dude, Stop ab 0 12,99 Euro 5. März Unlock the King ab 0 0,99 Euro 5. März Bleed Complete Bundle ab 16 27,99 Euro 5. März Wunderling ab 0 noch nicht bekannt 5. März Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ab 6 59,99 Euro 6. März Breeder Homegrown: Director's Cut ab 12 4,99 Euro 6. März Save Koch ab 16 19,99 Euro 6. März Mystic Vale ab 0 18,89 Euro 12. März A Street Cat's Tale ab 6 7,29 Euro 12. März Half Past Fate ab 0 19,99 Euro 12. März inbento ab 0 4,99 Euro 12. März Brotherhood United ab 18 8,29 Euro 12. März NinNinDays ab 16 6,59 Euro 12. März Alder's Blood ab 12 19,99 Euro 13. März Syder Reloaded ab 12 11,99 Euro 13. März Langrisser I & II ab 6 49,99 Euro 13. März SeaBed ab 12 19,99 Euro 19. März Animal Crossing: New Horizons ab 0 59,99 Euro 20. März Doom 64 ab 16 noch nicht bekannt 20. März La-Mulana ab 12 14,99 Euro 20. März La-Mulana 2 ab 12 24,99 Euro 20. März Hyperspace Delivery Service ab 6 9,99 Euro 24. März Dream Gallery ab 0 5,49 Euro 26. März Railway Empire ab 0 39,99 Euro 27. März Saints Row IV: Re-Elected ab 18 39,99 Euro 27. März Gigantosaurus Das Spiel ab 0 39,99 Euro 27. März Operencia: The Stolen Sun ab 16 29,99 Euro 31. März

