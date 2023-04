Pokémon GO: Shaymin gratis fangen – So löst man die Spezialforschung zur Umweltwoche 2023

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Shaymin fangen – Alle Aufgaben der Spezialforschung zur Umweltwoche 2023 © Niantic /ingame.de (Montage)

Wer Shaymin in Pokémon GO fangen wollte, musste dafür bisher zahlen. Die Spezialforschung zur Umweltwoche 2023 macht das Monster für alle verfügbar.

San Francisco – Die Umweltwoche 2023 startet heute Vormittag in Pokémon GO. Das Event bietet zahlreiche Boni für die Trainer und erstreckt sich über eine ganze Woche. Eine große Besonderheit des Events ist die Spezialforschung „Pflanzen und Dankbarkeit“, bei der Spieler erstmals Shaymin umsonst fangen dürfen. Abgesehen davon bietet die Spezialforschung in Pokémon GO jede Menge Belohnungen.

ingame.de verrät, welche Boni die Spieler nicht verpassen sollten und wie die Aufgaben zu Lösen sind.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Shaymin fangen – Alle Aufgaben der Spezialforschung zur Umweltwoche 2023

Um die Aufgaben der Spezialforschung „Pflanzen und Dankbarkeit“ zu lösen, müssen sich die Spieler nicht unter Druck setzen. Die Trainer haben während der gesamten Woche die Chance, Shaymin zu fangen.