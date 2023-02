Sony gibt PlayStation Plus Spiele für März bekannt

Von: Christian Böttcher

Teilen

Sony gibt PlayStation Plus Spiele für März bekannt © Sony

Sony enthüllt die kostenlosen PS Plus Spiele für März 2023. Im Rahmen eines Livestreams gab das Unternehmen bekannt, welche Titel künftig im Abo spielbar sein werden.

San Mateo, USA – Weit vor dem ursprünglich vermuteten Ankündigungstermin enthüllt Sony die PS Plus Gratis-Spiele für März 2023. Im Rahmen der State of Play, dem regelmäßig stattfindenden Livestream zur Vorstellung neuer Titel für die PlayStation, ließ Sony die Bombe platzen. Abonnenten von PS Plus Essential, Extra und Premium freuen sich über Spiele im Wert von 160 Euro.

ingame.de verrät, warum die Gratis-Spiele im März für eine Kontroverse sorgen könnten.

Mehr zum Thema PS Plus März 2023: Gratis-Spiele im Wert von 160 Euro enthüllt

Drei Spiele werden im März 2023 für alle, die ein PS Plus-Abo besitzen, gratis spielbar sein. Mit Battlefield 2042 kommen Shooter-Nerds voll auf ihre Kosten, während Rollenspieler und alle, die es etwas knackiger mögen, vermutlich bei Code Vein ein Zuhause finden. Minecraft Dungeons hingegen deckt tendenziell auch die etwas jüngere Zielgruppe ab. Sony hat also ein Gesamtpaket geschnürt, mit dem viele Gamer glücklich werden dürften.