Sons of the Forest: So viel kostet das Spiel auf Steam

Von: Aileen Udowenko

Sons of the Forest wird heute releast. Der Preis auf Steam ist allerdings auch kurz vor dem Start des Spiels noch nicht auf der Plattform zu finden.

Hamburg – Am 23. Februar startet auf Steam der Early Access zu Sons of the Forest. Das gruselige Survival-Game ist der Nachfolger vom Steam-Hit The Forest und Fans fieberten dem Release dementsprechend entgegen. Wer sich den Gefahren der mit Mutanten überlaufenen Insel stellen will, der kann dies entweder alleine oder gemeinsam mit Freunden im Coop. Allerdings gibt es den Horrortrip nicht geschenkt.

ingame.de verrät den Preis von Sons of the Forest.

Ursprünglich sollte Sons of the Forest erst im Mai erscheinen, doch das Entwickler-Studio Endnight Games verschob den Release etwas nach vorne. Der Nachfolger des beliebten Indie-Titels The Forest erscheint somit schon am 23. Februar auf Steam.