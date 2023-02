Hogwarts Legacy: 5 Dinge, die man vor dem Kauf wissen sollte

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy: 5 Dinge, die man vor dem Kauf wissen sollte © Warner Bros. / Avalanche

Bald erscheint mit Hogwarts Legacy die erste große Rollenspiel-Hoffnung im Jahr 2023. 5 Dinge sollte man aber wissen, bevor man sich zum Kauf entscheidet.

Burbank, Kalifornien – Bald feiert mit Hogwarts Legacy das wohl meist diskutierte und meist erwartete Spiel des bisherigen Jahres seinen Release. Ab dem 10. Februar 2023 dürfen Fans der Zauberei von Harry Potter ihr ganz eigenes Schuljahr an der Akademie erleben. Niemand kauft aber gerne die Katze (oder Eule) im Sack. Damit Fans also gut auf den Release des Rollenspiels vorbereitet sind, verrät ingame.de 5 Dinge, die man vor dem Kauf von Hogwarts Legacy wissen sollte.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: 5 fantastische Fakten, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

In Hogwarts Legacy erwartet Fans ein großes Einzelspieler-Abenteuer, in dem sie selbst in die Schuhe eines neuen Schülers oder einer Schülerin schlüpfen. Als Quereinsteiger in der Schule für Hexerei und Zauberei beginnt man die Schullaufbahn schon im fünften Schuljahr und muss viel magischen Stoff erst aufholen. Das heißt aber nicht, dass man nur die Schulbank drücken wird. Hogwarts Legacy soll auch von Erkundung und vielen Sidequests leben.