Das Drachen-Pokémon Regidrago kommt zu Pokémon GO – So können Spieler es bezwingen

Von: Daniel Neubert

Pokémon Regidrago im Konter Guide – So gewinnt ihr den Top-Raid gegen das Drachen-Pokémon © Niantic / Nintendo / ingame.de (Montage)

Regidrago, das Drachen-Pokémon, ist neu in Pokémon GO. Um es zu besiegen, benötigen die Spieler eine gute Strategie.

Hamburg – In Pokémon GO gibt es inzwischen die Pokémon Regidrago, Regirock, Regice, Regieleki und Registeel. Diese legendären Drachen-Pokémon wurden mit den Editionen Schwert und Schild eingeführt und haben inzwischen auch ihren Weg zu Pokémon GO gefunden. Regidrago wurde erstmals im März 2023 von Niantic vorgestellt. Seitdem ist es sehr begehrt.

ingame.de verrät im Artikel, wie sich das Pokémon bezwingen und fangen lässt.

Regidrago hat im Kampf gleich mehrere Anfälligkeiten. Angriffe von den Typen Drache, Eis, und Fee verursachen das 1,6-fache des herkömmlichen Schadens gegen das legendäre Pokémon. Es gibt also verschiedene, strategische Angriffspunkte, um das Monster in die Knie zu zwingen. Dabei ist es wichtig, gleichwertige Pokémon mit in den Kampf zu bringen, um eine Chance zu haben.