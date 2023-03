Seltene Trankzutat schnell bekommen – Hogwarts Legacys Flussgrasstamm finden

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Flussgrasstamm finden – So erhält man schnell die Trankzutat © Warner Bros. / Avalanche

Für Tränke in Hogwarts Legacy müssen Spieler immer wieder auf Zutatensuche gehen. Wie man an das viel Flussgras kommt, zeigt dieser Guide.

Hamburg – Wer in Hogwarts Legacy neue Zauber erlernen will, sollte sich darauf vorbereiten, auch eine Menge Tränke zu brauen. Oft sind neu gebraute Trankrezepte die zwingende Voraussetzung, die man erfüllen muss, um den ein oder anderen Zauberspruch überhaupt zu erhalten. Eine wichtige Zutat für einige dieser Tränke ist ein kleines Kraut, welches einfach zu finden ist.

Wo man in Hogwarts Legacy Flussgrasstamm finden kann, sehen Sie bei ingame.de.

Flussgrasstamm ist hauptsächlich für zwei Tränke wichtig: Für den Fokustrank, der die Abklingzeiten von Zaubern verringert und für Felix Felicis, der einen Tag lang alle Ausrüstungstruhen auf der Mini-Map aufdeckt. Sollten Sie einen dieser Tränke also für eine Quest zubereiten müssen, wissen Sie, wo Sie hinmüssen.