Skandal-YouTuber muss in Sozialwohnung leben? – Wohnsituation von ApoRed

Von: Niels Olesen

Teilen

ApoRed: Skandal-YouTuber lebt wohl in Sozialwohnung – Neues MiiMii Video deckt auf © YouTube: MiiMii/ Instagram: apored/IMAGO/blickwinkel (Montage)

In einem neuen Video wurde vom YouTuber MiiMii, wurde die Wohnsituation von ApoRed aufgedeckt. Dieser besitzt anscheinend doch keine Luxuswohnung.

Hamburg – ApoRed ist auf YouTube bekannt dafür, dass er sich immer wieder mit Luxus-Autos, beliebten Designer-Klamotten, und protzigen Immobilien präsentiert. In den Videos vom YouTuber MiiMii, wird immer wieder aufgezeigt, dass Ahmad Nadim Ahadi lügt, so heißt ApoRed mit Bürgereichennamen. So stellte sich in einem „MiiMii“-Video heraus, dass ApoRed Insolvenz angemeldet hat. In dem neusten Video von MiiMii, wird die reale und alles andere als luxuriöse Wohnsituation des Skandal-YouTubers aufgedeckt.

ingame.de verrät was es damit auf sich hat und wo ApoRed wohl wirklich wohnt.

Mehr zum Thema ApoRed: MiiMii Video deckt diverse Ungereimtheiten beim YouTuber auf

In dem neuesten Video von MiiMii werden zudem die vermeintlich unseriösen Gewinnspielpartnern und Firmen von ApoRed’s unter die Lupe genommen. Es stellt sich heraus, dass wohl Freunde von ApoRed zu den Geschäftsführern dieser Firmen gehören. Auch sein Range Rover, der stets stolz präsentiert wurde, steht wohl aktuell ohne Kennzeichen in einer fremden Garage. ApoRed selbst hat sich zu den neusten Vorwürfen noch nicht geäußert.