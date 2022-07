Sims 4 Patchnotes – Diese Fehler behebt das neue Update

Von: Daniel Neubert

Sims 4 Patchnotes – Diese Fehler behebt das Update

Das Spiel „Die Sims 4“ hat ein großes Update bekommen, ingame.de hat die wichtigsten Patchnotes parat und erklärt, was sich ändert.

Redwood City, Kalifornien – Die Sims 4 hat im Vorfeld zum großen Erweiterungspaket, „Die Sims 4: Highschool-Jahre“ ein kostenloses Update erhalten. Publisher EA veröffentlichte auf seiner Webseite eine lange Liste mit den Sims 4 Patchnotes. Die wichtigsten Änderungen lest ihr hier. Auch die Versionen für Xbox und PlayStation bekommen die Bugfixes. Das neue Erweiterungspaket erscheint am 28. Juli 2022.

ingame.de verrät, was die Patchnotes in Sims 4 enthalten und welche Fehler behoben wurden.

Das Update vom 26. Juli behebt eine Vielzahl von kleineren Bugs und Fehlern, die sich über die Jahre mit all den Erweiterungen ins Spiel geschlichen haben. Auch die bisherigen Erweiterungspakete haben ebenfalls einen Patch bekommen.