Kommt "Die Sims 5" für die PS5 mit neuen Multiplayer-Elementen?

Zum Weihnachtsgeschäft 2020 können sich Fans auf zwei neue Konsolen freuen und so langsam wird auch klar welche Spiele geplant sind. Dazu gehört offenbar auch "Die Sims 5".

EA spricht in einem Finanz-Call von einem neuen "Sims"-Teil.

Dieser könnte für die PS5 und Xbox Series X erscheinen.

Angeblich wird es neue Mulitplayer-Funktionen bekommen.

Im Februar feiert die beliebte Spielereihe "Die Sims" ihr 20. Jubiläum und EA ließ in einem Telefonat mit Investoren fallen, dass das Studio bereits an den nächsten Teil denke. Fans des Spiels werden bei solchen Aussagen hellhörig. Ist etwa ein "Die Sims 5" bereits in Arbeit?

"Die Sims 5": Maxis und EA denken über eine Fortsetzung nach

EA-CEO Andrew Wilson führte in dem Gespräch aus, dass Maxis - die Entwickler von "Die Sims" - an einen neuen Teil für eine neue Generation denke. Dazu gehöre Crossplay, also Spieler auf unterschiedlichen Plattformen auf einem Server, und eine Online-Nachbarschaft. Dabei wolle man aber an den Grundgedanken von den "Sims" festhalten.

Diese seien Inspiration, Erschaffen, Selbstverbesserung und Motivation. Zudem wolle man die Möglichkeiten von "Die Sims Online" in ein mögliches "Die Sims 5" integrieren. "Die Sims Online" war eine Multiplayerversion des Spiels und existierte von 2002 bis 2008. Spieler mussten eine monatliche Gebühr von 9,99 Dollar dafür zahlen.

"Wir sind sehr aufgeregt. Dies ist ein Spiel, das in seiner Kategorie wirklich keine Konkurrenz hat, um diese Motivationen für die Spieler zu liefern und zu erfüllen, und wir denken an die enormen Wachstumschancen, die sich für uns in den kommenden Jahren ergeben werden", erklärte Wilson laut dem Fan-Website SimsCommunity.

EA erzielt mit "Die Sims 4" über eine Milliarde Dollar Umsatz

Das aktuelle "Die Sims 4*" erschien am 4. September 2014 in Deutschland und wurde seither mit acht Erweiterungen ausgebaut. Hinzu kommen acht Gameplay-Packs sowie 15 Accessoires-Packs für "Die Sims 4". Für Electronic Arts gehört die Marke zu den wichtigsten Titeln neben der "FIFA"-Reihe. Bis Anfang 2019 erwirtschaftete EA mit "Die Sims 4" einen Umsatz von über einer Milliarde Dollar, wie die Fansite SimsVIP berichtete.

Daher dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass sich EA es sich nicht nehmen lassen wird, für die neue Konsolengeneration von Playstation 5 und Xbox Series X einen neuen Teil zu entwickeln.

