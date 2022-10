MontanaBlack erzählt von Ex-Freundin – Wer verbirgt sich dahinter?

Von: Joost Rademacher

MontanaBlack erzählt von Ex-Freundin – Wer verbirgt sich dahinter? © Twitch / MontanaBlack

Im Livestream hat MontanaBlack seinen Fans von seiner letzten Beziehung erzählt. Unter den Fans macht sich jetzt Neugier über die Ex-Freundin breit.

Buxtehude – Für seine Fans und Zuschauer ist Twitch-Star MontanaBlack eigentlich ein offenes Buch. In seinen Livestreams plaudert Marcel Eris immer wieder aus dem Nähkästchen und verrät ganz frei heraus Details aus seinem Leben, aber in Sachen Beziehungen hält er sich in der Regel eher bedeckt. Umso verwunderlicher war es da, als er zuletzt enthüllte, dass er bis vor Kurzem noch insgeheim eine Freundin hatte. Jetzt glauben seine Fans schon zu wissen, wer hinter der unbekannten Ex-Freundin steckt.

Seinen letzten Livestream bei Twitch startete MontanaBlack mit einem erstaunlich offenen Gespräch über seine vergangenen Beziehungen. Der Streamer war vorher im Lauf der vergangenen Woche nicht einmal live auf Twitch gewesen, am 15. Oktober verriet er auch ein wenig genauer, wieso das der Fall war. Wie Monte erklärte, hatte er in den vergangenen Monaten eine Freundin, zu der vor einem Monat die Beziehung beendet wurde.