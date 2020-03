Shroud: Sein Call of Duty Warzone FN Scar 17 Setup mit dem er dominiert

Der bekannte Streamer Michael ‘shroud’ Grzesiek zeigt sein FN Scar 17 Setup mit dem er in Call of Duty Warzone das Game dominiert. Wir haben die Details.

Call of Duty Warzone ist ein riesen Erfolg für den Publisher Activision geworden, denn in den ersten Wochen haben bereits mehr als 30 Millionen Spieler den Battle Royale Spinoff von Call of Duty Modern Warfare heruntergeladen und gespielt. Auch die Streamer sind im Großen und Ganzen von Warzone begeistert und haben es in ihre Streams auf Twitch und Mixer aufgenommen. Nun zeigt der Kanadier Michael ‘shroud’ Grzesiek, mit welche Waffen-Setup er das Game dominiert.

Auf ingme.de* kann man sich das komplette Setup von Shroud ansehen, mit dem er die Scar 17 in Call of Duty Warzone spielt.

