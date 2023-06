Setting aus GTA 6 könnte einen großen Nachteil haben

Von: Aileen Udowenko

GTA 6: Setting macht Fans sorgen – Wird Vice City zu flach? © Rockstar Games / unsplash (Montage)

GTA 6 spielt wieder Vice City. Während sich einige Fans über das Miami-Setting freuen, äußern wieder andere große Bedenken.

Hamburg – ‚Welcome to Miami‘ ist das Motto des anstehenden GTA 6. Denn im nächsten GTA-Teil kehren Spieler zurück nach Vice City. Die Vorfreude auf das Florida-Setting war hoch, doch jetzt kommen einigen Fans Zweifel auf. Gerade der Blick auf Los Santos lässt nämlich die Frage aufkommen, ob Miami zu wenig Abwechslung bietet.

ingame.de berichtet von der Kritik zu GTA 6.

In GTA 5 konnten Fans die Straßen in Los Santos unsicher machen. Die Großstadt war an Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien angelehnt. Lässt man die Innenstadt außer Acht, konnten Spieler mit ihren Autos über kurvige Straßen düsen und die Berge von Vinewood erkunden. Jetzt haben Fans Angst, dass diese Art von Spritztouren in GTA 6 nicht möglich sein werden.