Season 1 mit alten Charakteren spielen – Praktischer Bug in Diablo 4

Von: Joost Rademacher

In Diablo 4 kann man wohl doch mit Charakteren aus dem Eternal Realm in Season 1 spielen. Die Übertragung erfordert nur einen kleinen Exploit.

Irvine, Kalifornien – Seit dem Start von Season 1 geht bei Diablo 4 alles durcheinander. Der letzte Patch hat das Spiel in den Augen vieler Fans völlig aus den Fugen gebracht, mit Nerfs an allen Ecken und Enden. Die Probleme begannen aber schon vor Season 1. Ein Dorn im Auge von zahlreichen Spielern war der Zwang, für die Saison einen komplett neuen Charakter erstellen zu müssen. Genau das können Fans jetzt umgehen, wenn auch nur mithilfe eines Bugs.

Eigentlich hält Blizzard sich für Seasons in Diablo 4 an das gleiche System, wie schon bei Diablo 3. Wer aktuelle, saisonale Inhalte spielen will, muss dafür einen eigenen Charakter erstellen. Reguläre Charaktere im sogenannten Eternal Realm sollten dagegen keinen Zugriff auf den neuen Content bekommen.