Schweres Gerät in Hyrule – Panzer und Flugzeuge in Zelda

Von: Janik Boeck

Link Amiibo und ihre Belohnungen in Tears of the Kingdom. © Nintendo

Link wird zum Zimmermann. In Tears of the Kingdom wird schweres Gerät gebaut.

Hamburg – Von wegen Open World, Entdecken und spannender Story – was die meisten Fans an Tears of the Kingdom begeistert, ist das neue Bau-Feature. Schon nach wenigen Tagen kursierten im Internet die wildesten Konstrukte aus der Welt von The Legend of Zelda. Mit dabei sind Panzer und Bomber, die sogar Call of Duty und Battlefield alt aussehen lassen.

ingame.de zeigt die heftigsten Panzer und Bomber in Tears of the Kingdom.

Der Kreativität sind in Tears of the Kingdom keine Grenzen gesetzt. Schon vor dem Release des neuen Zelda wurde das als Credo der Entwickler immer wieder kommuniziert. Man wollte den Fans die Möglichkeit der vollen Entfaltung bieten.