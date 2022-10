Apple Days bei Saturn mit iPhone, Watches, Macs und mehr – Nur noch 3 Tage

Von: Josh Großmann

Bei Saturn steht Ende Oktober alles im Zeichen des Apfels. Bei den Apple Days können Sie ordentlich sparen, wenn wie ein iPhone, Apple Matches und mehr suchen.

Hamburg – Derzeit feiert Saturn die Apple Days mit saftigen Rabatten auf iPhones, Apple Watches, Macs und viele weitere Produkte. Die Geräte von Apple sind nur selten reduziert, sodass es sich lohnt bei Saturn vorbeizuschauen. Selbst kleine Rabatte können bei teuren Apple-Geräten einen Unterschied machen – hier gibt es die besten Deals bei den Apple Days von Saturn.

Unternehmen Apple Inc. Gründer Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne Gründungsjahr 1976 Sitz Cupertino, Kalifornien, USA CEO Tim Cook Branche Hard- und Softwareentwicklung, Online-Handel

Saturn: Apple Days – Rabatte auf iPhone, Apple Watch, MacBooks und mehr

Rabatte auf Apple-Produkte: Bei den Apple Days von Saturn kann man saftige Rabatte einstreichen, wenn man auf der Suche nach einem neuen Gerät vom Hersteller aus Kalifornien ist. Für gewöhnlich sind Apple Watches, iPhones und Co. nur selten im Angebot, sodass sich ein Blick auf Sortiment definitiv lohnt. Hier geht es zu den Apple Days von Saturn.

Die besten Deals bei den Apple Days: In der Auswahl von Saturn finden sich etliche iPhones mit Zubehör zu reduzierten Preisen – leider ist das heißbegehrte iPhone 14 und iPhone 14 Pro nicht in den Rabatten von Saturn zu finden. Produkte wie das iPhone XR zum Knallerpreis von 499 Euro sind bereits ausverkauft. Schnell sein lohnt sich also allemal. Hier sind die besten Deals bei den Apple Days.

Besonders bei den Apple Watches hat Saturn am Preis gedreht, sodass man die günstigsten Modelle bereits für 265 Euro anstatt 299 Euro ergattern kann. Die kleinen Rabatte können sich besonders bei den teuren Heimcomputern von Apple sehen lassen. Den M1 Mac in Blau bekommt man derzeit für 1599 Euro statt 1889 Euro. Das MacBook Air aus 2022 mit dem überragenden M2-Chip gibt es für 1299 Euro statt 1499 Euro.

Saturn: Apple Days mit iPhone, Watches, Macs und mehr – Nur noch diese Woche © Saturn/Apple/Unsplash (Montage)

Wann enden die Apple Days? Die Aktion von Saturn läuft nur noch bis Samstag, den 29. Oktober. Alle Angebote können bis dahin vergriffen sein, weshalb es sich lohnt, jetzt zuzuschlagen. Glücklicherweise weist Saturn darauf hin, dass die Produkte bei den Apple Days nur in handelsüblichen Mengen abgegeben werden. So muss man sich nicht vor Scalpern fürchten. Für alle, die lieber eine Konsole suchen, gibt es unseren PS5-Ticker.