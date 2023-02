Samsung Galaxy S23 vorbestellen – Hier gibts alle 3 neuen Smartphone-Modelle

Von: Ömer Kayali

Das neue Samsung Galaxy S23 Smartphone wurde am 1. Februar enthüllt. Amazon, Saturn, MediaMarkt und andere Händler nehmen nun Vorbestellungen entgegen.

Hamburg – Im Rahmen des Unpacked-Events hat Samsung am Abend des 1. Februar seine neue Smartphone-Familie „Galaxy S23“ präsentiert. Es sind die aktuellsten Modelle der beliebten „Galaxy S“-Reihe aus dem Hause des südkoreanischen Elektronikherstellers und gehören unter den Android-Smartphones zu den gefragtesten Geräten auf dem Markt. Die Nachfrage nach dem Galaxy S23 ist bereits hoch und bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn, OTTO und Co. sind nun die Vorbestellungen gestartet. Alle drei Modelle – das Galaxy S23, Galaxy S23+ sowie das Galaxy S23 Ultra – erscheinen am 17. Februar. Wer vor der Veröffentlichung zuschlägt, erhält als Vorbesteller-Bonus den doppelten Speicherplatz ohne Aufpreis.

Samsung Galaxy S23 vorbestellen: Bei diesen Händlern ist es möglich

Das Samsung Galaxy S23 erscheint am 17. Februar. © Samsung

In der folgenden Übersicht sind mehrere Händler aufgelistet, bei denen die Galaxy S23-Modelle vorbestellbar sind:

Samsung Galaxy S23+ vorbestellen

Das Samsung Galaxy S23+ verfügt über ein größeres Display mit 6,6 Zoll und hat einen leistungsstärkeren Akku. Bei den folgenden Händlern können Sie es vorbestellen:

Samsung Galaxy S23 Ultra vorbestellen

Das Galaxy S23 Ultra mit S Pen für eine präzisere Bedienung. © Samsung

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist das leistungsstärkste und größte Modell mit einem 6,8 Zoll großem Bildschirm. Zudem hat die Hauptkamera 200 Megapixel im Vergleich zu den anderen S23-Ausführungen, die maximal 50 Megapixel vorweisen. Darüber hinaus ist der praktische Bedienstift von Samsung – der S Pen – inkludiert.

Samsung Galaxy S23 mit Tarif vorbestellen

Das Samsung Galaxy S23 ist auch in Kombination mit einem Handytarif erhältlich. Damit bezahlen Sie das Smartphone über mehrere Monate ab und müssen somit den Vollpreis nicht sofort am Stück aufbringen. Bei den folgenden Händlern erhalten Sie das Galaxy S23 inklusive Tarif:

Galaxy S23 direkt bei Samsung vorbestellen

Auch Hersteller Samsung bietet Vorbestellungen für das Galaxy S23 auf der eigenen Webseite an. Dort erhalten Vorbesteller ebenfalls das Gratis-Upgrade auf die höhere Speichervariante und können sich zudem 100 Euro Tauschprämie für ein altes Smartphone sichern. Und auch ohne Tauschgerät winken 50 Euro Sofortabzug, wer das Galaxy S23 bis zum 16. Februar erwirbt.

Hier geht es zur Vorbestellung im Samsung Online-Shop.

Wie viel kostet das Samsung Galaxy S23 regulär?

Am 17. Februar kommt das Galaxy S23 auf den Markt. Das Angebot mit dem doppelten Speicherplatz gilt nur bei Vorbestellungen. Regulär fallen die Preise wie folgt aus:

Modell Arbeitsspeicher (RAM) Speicherplatz Preis Galaxy S23 8 GB 128 GB 949 € Galaxy S23 8 GB 256 GB 1.009 € Galaxy S23+ 8 GB 256 GB 1.199 € Galaxy S23+ 8 GB 512 GB 1.319 € Galaxy S23 Ultra 8 GB 256 GB 1.399 € Galaxy S23 Ultra 12 GB 512 GB 1.579 €

Samsung Galaxy S22 bestellen: Vorgänger-Modell des Galaxy S23

Das Galaxy S23 ist Ihnen zu teuer? Auch das Vorgänger-Modell ist weiterhin ein leistungsstarkes und sehr gutes Android-Smartphone. Zwar müssen Sie im Vergleich mit den brandaktuellen Samsung-Handys einige Abstriche machen, dafür ist das Galaxy S22 jetzt günstiger erhältlich.

