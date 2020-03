Das sagt MontanaBlack zu Call of Duty Warzone, dem Battle Royale von Activision

Nach dem Erscheinen von Call of Duty Warzone will auch der Twitch Streamer MontanaBlack das Game streamen. Das sagt er über das Battle Royale von Activision.

Vor einigen Tagen ist nun das Battle Royale Call of Duty Warzone erscheinen, welches eine Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare ist. Call of Duty Warzone hat einen sehr erfolgreichen Start hingelegt und ist nun zu einem direkten Konkurrenten zu anderen erfolgreichen Battle Royale Spielen wie Fortnite oder Apex Legends geworden. Auch der bekannte Twitch Streamer aus Buxtehude MontanaBlack hat vor in seinem Stream Call of Duty Warzone zu spielen. Er hat auch schon eine ganz klare Meinung zu Warzone, mit der er nicht hinter dem Berg hält.

