RTX 4090 kaufen – Das ist die aktuelle Lage bei Amazon

Von: Daniel Neubert

Die Nvidia GeForce RTX 4090 ist das neuste Flaggschiff des Grafikkarten-Herstellers. Auch bei Amazon ist die Karte ab und zu verfügbar.

Hamburg – Die neue Nvidia RTX 4090 Grafikkarte kam am 12.10.2022 offiziell in den Verkauf, doch wie bereits in den vergangenen Jahren übersteigt die Nachfrage bei weitem das Angebot. Die Karte ist zwar aktuell bei den meisten Händlern gelistet, doch nur selten lässt sie sich tatsächlich auch bestellen. Der große US-Versandhändler Amazon verkauft die Karte auch in Deutschland, jedoch bisher nur über Drittanbieter.

ingame.de verrät, wo man die Karte bei Amazon.de erwerben kann und was man dabei berücksichtigen muss.

Aktuell bieten nur wenige Händler bei Amazon die Nvidia GeForce RTX 4090 zum Kauf an. Zuerst wurden offenbart Hardware-Fachhändler versorgt, die die Nvidia GeForce RTX 4090 über ihren eigenen Shop vertreiben. Dementsprechend finden sich aktuell meist Drittanbieter auf Amazons großem Marktplatz.