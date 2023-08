Rooz startet Beef mit MontanaBlack – Twitch-Star antwortet vulgär

Von: Joost Rademacher

Teilen

Erst legte Rooz sich mit KuchenTV an, jetzt geht er auf MontanaBlack los. Der Twitch-Star nimmt die Sache dagegen ganz locker – und ein wenig vulgär.

Buxtehude – KuchenTV und MontanaBlack haben mehr als nur eine Sache gemeinsam. Die beiden Streamer sind, jeder für sich, für die ein oder andere Kontroverse bekannt, beide stärken sich in ihren Inhalten aber immer wieder gegenseitig den Rücken und haben kaum Angst vor Konfrontationen. Entsprechend ecken sie aber auch immer wieder mit anderen Streamern im Internet an. So jetzt auch mit Rooz, der sich zuletzt schon mit KuchenTV angelegt hat und jetzt Monte ins Visier nimmt. Der Twitch-Star sieht die Dinge aber gelassen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack: Angriffe von Rooz – Streamer reagiert deftig

So kam es zum Beef: Vor knapp einem Monat war Rooz noch gar nicht wirklich mit KuchenTV oder MontanaBlack involviert. Der Streamer schaltete sich erst ein, als KuchenTV in einem Video auf seinen Bruder, Rapper und Boxer Sinan-G, einging. Gegen Sinan waren zuletzt Vorwürfe zu seiner Sexualität laut geworden. Daraufhin hat Rooz zunächst KuchenTV im Livestream angegriffen. Jetzt hat er seine Augen aber eher auf MontanaBlack gerichtet.

Wer ist Rooz? Roozbeh Farhangmehr ist 1979 im Iran geboren und ist als DJ, Moderator und Musik-Journalist tätig. Früh hat er seinen Bruder Sinan-G an Hip Hop herangeführt und war selbst bei hiphop.de aktiv, hat auf YouTube auch das Format #waslos betrieben. Auch beim Neo Magaizin Royale war Rooz zu Gast und in der Serie Dogs of Berlin war er als Nebendarsteller zu sehen. Bei Twitch ist er auf dem Kanal RoozWorld zu sehen.

Im Livestream erklärte Rooz zuletzt, „wir skippen KuchenTV und gehen direkt zu seinem Vadder [MontanaBlack, Anm. d. Red.]. Warum sollen wir uns noch mit Kuchen beschäftigen, nehmen wir direkt den Kopf der Schlange.“ Rooz gab sich selbstbewusst und meinte, er hätte Dinge aufzudecken, die auch den Skandal um MontanaBlack und seinen Verkauf von NFTs betreffen würden.

Rooz startet Beef mit MontanaBlack – Twitch-Star antwortet vulgär © MontanaBlack / dpa Philiipp Schulze (Montage)

So reagierte MontanaBlack: Für MontanaBlack, einen der größten Twitch-Streamer Deutschlands, klingelten die Alarmglocken nach der Ansage von Rooz allenfalls im Vibrationsmodus. Der sah sich die Ansage von Rooz im Livestream an und zeigte sich unbeeindruckt. Während sein Gegenüber noch einen Realitycheck androhte, zog MontanaBlack sich genüsslich sein Essen und einen Eistee rein, lauter Rülpser zur Unterbrechung inklusive. Während seiner Stellungnahme meldete der Körper sich auch von unten rum. Einfach mal ziehen lassen.

Dennoch gab der Streamer sich auch einsichtig, beinahe schon reflektiert über die Angelegenheit: „Ich stand schon zu Recht für gewisse Dinge in der Kritik, gerade mit dem NFT.“ Das dürfte aber weniger ein Schuldeingeständnis als ein Zeichen von Abgedroschenheit sein. Gegenüber Rooz wurde MontanaBlack dann nochmal deutlich: „Die Videos, in denen wir auf dich reacted haben, sind sehr gut angekommen und haben zu 99 % Zuspruch (...), das liegt einfach daran, dass du im Internet argumentiert hast wie ein 12-jähriges Kind und vielleicht sollten wir erstmal da ansetzen.“

Wer weiß, wie die Dinge zwischen MontanaBlack und Rooz noch weitergehen. Vielleicht erhält der Rapper ja noch ein Debattier-Training von Monte. Umgekehrt ist aber noch nicht sicher, mit welchen Anschuldigungen und Beweisen Rooz noch beabsichtigt, gegen MontanaBlack vorzugehen.