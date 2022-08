FIFA 23: Neue Ratings durchgesickert – Das sind die Werte von Ronaldo, Mbappe und Co.

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Neue Ratings durchgesickert – Das sind die Werte von Ronaldo, Mbappe und Co. © EA Sports

Derzeit läuft die Beta von FIFA 23 und einige Tester lassen neue Ratings von Top-Spielern durchsickern. Jetzt sind die Werte von Ronaldo und Co. bekannt.

Vancouver, Kanada – EA veranstaltet zurzeit eine geschlossene Beta für FIFA 23. Obwohl sich die Tester der Verschwiegenheit verpflichten, sickern dennoch einige Informationen zum „größten FIFA aller Zeiten“ durch und machen auf Twitter die Runde. Dadurch sind nun die Ratings von Ronaldo und weiteren Top-Spielern in FIFA 23 bekannt. Die Leaks zeigen, wie stark die Besten der Besten werden.

ingame.de enthüllt die neuen Ratings von Ronaldo und weiteren Spitzen-Spielern, die durch die Beta von FIFA 23 bekannt geworden sind.

In der Closed Beta können sich einige glückliche Spieler bereits jetzt schon an das neue FIFA 23 wagen. Dabei ist ihnen strikt untersagt, die Informationen zum neuen Spiel von EA an die Öffentlichkeit zu bringen. Dass sich nicht alle an diese Vereinbarung halten, war abzusehen, sodass man nun die neuen Ratings von Ronaldo, Mbappe und einigen weiteren Profi-Fußballern bestaunen kann.