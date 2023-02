Robert Marc Lehmann fordert, dass Fans die Welt retten – Verschenkt 10.000 Euro und Kamera-Equipment

Vor über einem Jahr rief Robert Marc Lehmann eine Initiative ins Leben, bei der er einen Schüler küren wollte. Nun wurden sogar 11 Gewinner ausgewählt.

Jena – „Das wichtigste Projekt meines Lebens“ titelt Robert Marc Lehmann auf YouTube. Der Umweltschützer gibt jungen Utopisten die Chance, ihre eigenen Visionen umzusetzen, mit denen sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Nun kürt Robert Marc Lehmann die Gewinner seines Padawan-Projekts und stattet sie mit Mitteln aus, um die „Mission Erde“ voranzutreiben.

Robert Marc Lehmann legt einen drauf – kürt gleich 10 weitere Gewinner seines Padawan-Projekts

Was ist passiert? Am 29.10.2021 rief Robert Marc Lehmann eine Initiative ins Leben, bei der er ehrgeizigen Fans „die Chance ihres Lebens“ gab. Ähnlich wie CommanderKrieger vor 10 Jahren wollte der YouTube-Umweltschützer einen „Padawan“, also einen Schüler, auszeichnen. Die Teilnehmer haben ihre Ideen, mit denen sie die Welt verbessern wollen, in Videos gepitcht.

Der Gewinner erhält Produktions- und Kamera-Equipment im Wert von ca. 10.600 Euro und weitere 1.000 Euro Budget. Doch legt Robert Marc Lehmann noch einen obendrauf und kürt gleich zehn weitere Gewinner-Einsendungen. Es gab „so viele tolle Projekte“, dass er sich spontan zur Erweiterung des Gewinnspiels entschied. Doch als „Padawan“ von Robert Marc Lehmann bekommen die Gewinner nicht nur Geld – der bekannte YouTuber wird die Gewinner auch mit seiner persönlichen Expertise und Kontakten unterstützen. Die fertigen Projekte zeigt er auf seinem Kanal.

Auf YouTube zeigt er die Einsendungen der Gewinner und kommentiert, warum er von den Ideen begeistert ist. Der Ehrgeiz seiner Community freut ihn besonders, denn viele der final Auserwählten meinten: „Egal ob wir gewinnen oder nicht. Wir machen das trotzdem“. Auch an alle, die nicht gewählt wurden, richtet Robert Marc Lehmann Worte: „Bitte, bitte macht dieses Projekt, das ihr vorhattet“.

Robert Marc Lehmann unterstützt „Mission Erde“-Community – zeichnet besondere Projekte seiner Fans aus

Das sind die Projekte: Im anderthalbstündigen YouTube-Video zeigt Robert Marc Lehmann die Projekte seiner Fans in Gänze. Mit unterschiedlichen Ansätzen verfolgen jedoch alle Ausgewählten das gleiche Ziel – die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Hier sind die zehn zusätzlichen Gewinner von Lehmanns Padawan-Projekt und die Themen, die sie behandeln werden.

JustSay!ng:

Haltungsbedingungen von Tieren in zoologischen Einrichtungen

Luisa:

Aufklärung über die Großtrappe – eine bedrohte Vogelart in Deutschland

Francisco:

Projekt über urzeitliche Krebse und ihre bedrohten Lebensräume

Franz:

Dokumentation über Fuchsjagd in Deutschland

Lilly:

Aufklärung über Treibsel bzw. Strandanwurf

Yannick und Mateo:

Dokumentation über das Hillswick Wildlife Sanctuary auf den Shetland-Inseln

Michaela:

Auslandstierschutz für Hunde in Rumänien

Kristina:

Baumaterial aus Plastikflaschen – Projekt zu EcoBricks ins Südafrika

Stefan:

Project T – Müllbeseitigung im großen Stil

Lahntaucher:

Müllbeseitigung aus der Lahn – ein 245,6km langer Nebenfluss des Rheins

Die Hauptgewinner des Padawan-Projekts heißen Jannis und Tom. Sie sind Teil des „Lasst die Tiere leben e.V.“ – einem Lebenshof bei Berlin. Dort werden Nutztiere gehalten, die aber nicht weiter in ihrer Funktion als Nutztier leben müssen. Schafe, Kühe, Schweine und Hühner können dort im Einklang mit der Natur leben. Die Gewinner wollen ein Videoprojekt über die Besonderheiten und die Philosophie hinter einem solchen Lebenshof präsentieren.

Dass Robert Marc Lehmann mit dieser Initiative etliche Fans begeistert, ist wohl klar denkbar. Mit seinen Preisen im Padawan-Projekt übertrifft er etliche ähnliche Initiativen und machte die Teilnahme so umso interessanter – zwar geht es Gewinnern scheinbar nicht ums Geld, doch Hilfe zu leisten, ist oft teuer.