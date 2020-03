Resident Evil (Capcom): Die besten Spiele der kultigen Horror-Reihe

Resident Evil 3 erscheint im April und gibt der kultigen Horror-Reihe ein neues Remake. Zum Release verraten wir, welches die besten Resident Evil-Spiele sind.

Raccoon City – Nach dem Remake von Resident Evil 2 steht jetzt auch die Neuauflage des dritten Teils so gut wie in den Startlöchern. Genauer gesagt am 03. April 2020 erscheint das Remake von Resident Evil 3. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat sich ingame.de* ein weiteres Mal in das B-Movie Gruselversum gestürzt und herausgefunden: Auch die alten Spiele der kultigen Horror-Reihe sind durchaus einen Blick wert. Doch nicht alle Ableger sind gut genug gealtert, um überhaupt eine Neuauflage zu verdienen. Was sind also die besten Resident Evil-Spiele, die Gamer unbedingt gespielt haben müssen?

Wohl kaum eine andere Spielereihe polarisiert so stark wie Resident Evil. Seit dem ersten Teil Biohazard, so lautet der ursprüngliche japanische Titel, steht die Reihe für unvergleichlichen B-Movie-Charme. Zwar zählt Resident Evil zu den Mitbegründern des digitalen Horror Genres, präsentiert sich aber in den wenigsten Fällen so ernst wie ein Dead Space oder Amnesia. Stattdessen inszeniert Capcom Survival-Horror, der sich alles andere als ernst nimmt. Dennoch erfreut sich der spielerische Mix aus Schocker und Shooter bis heute großer Beliebtheit. In den besten Momenten der Reihe ist Resident Evil zum Nägelkauen spannend, erschreckend und abstoßend, in anderen Momenten augenzwinkernd bis und auch mal platt.

Auf ingame.de* erfahren Sie, welche Spiele der Resident Evil-Reihe sich auch heute noch lohnen* und welche besser im Giftschrank verstauben.

