Die wichtigsten Infos zum Start von Resident Evil 4 – Alles zum neuen Remake

Von: Joost Rademacher

Teilen

Die wichtigsten Infos zum Start von Resident Evil 4 – Alles zum neuen Remake © Capcom

Mit Resident Evil 4 steht das nächste große Horror-Remake im Jahr 2023 an. Vor dem Release gibt es ein paar wichtige Dinge zu wissen.

Hamburg – Erst ging es in Dead Space zurück ins All, bald wird es im nächsten großen Horror-Remake von 2023 Zeit für eine Rückkehr in die spanische Pampa. Resident Evil 4 soll Fans den Klassiker von 2005 in neuem Gewand schmackhaft machen. Das Remake kommt mit einigen Neuerungen und Änderungen daher.

Alle wichtigen Infos zum Release von Resident Evil 4 Remake gibt es hier.

Mehr zum Thema Resident Evil 4: 6 Dinge, die ihr vor dem Release diese Woche wissen müsst

Schon seit 2018 arbeitet Capcom an der Neuauflage seines Horror-Klassikers. Das Studio will immerhin das Original so gut wie möglich erhalten, gleichzeitig aber einige neue Inhalte für die alteingesessenen Fans bieten. Fans können damit rechnen, dass die Story des Spiels und viel von seiner Struktur so ablaufen dürfte, wie man es aus der Urfassung von 2005 kennt.