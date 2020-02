Release des Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Warzone schon Ende Februar?

Kommt der Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Modus Warzone schon Ende Februar. Es gibt neue Gerüchte zu einem Release während der PAX East in Boston.

Vor einigen Tagen gab es angeblich eine Quelle beim Call of Duty Modern Warfare Entwickler Infinity Ward, die das Datum für das Release des Battle Royale Modus Warzone auf den 10. März 2020 festgesetzt hatte. Weder Activision noch Infinity Ward haben bisher einen Termin für das Release genannt noch den Modus überhaupt offiziell bestätigt. Dies sorgt dafür, dass immer mehr Gerüchte zum Release des Battle Royale in den Social Media Kanälen auftauchen.

Nun gibt es eine neue interessante Annahme bei der vermutet wird, dass der Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Modus Warzone auf der PAX East vorgestellt wird und wenige Tage später dann auch als Download released wird. Die diesjährige PAX East findet vom 27. Februar bis zum 1. März 2020 in Boston statt und auch der Publisher von Call of Duty Modern Warfare Activision ist mit mehreren Ständen vor Ort auf der Messe.



Auf ingame.de* kann man nachlesen, warum die Fans auf eine Vorstellung des Battle Royale Warzone auf der PAX East spekulieren.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.