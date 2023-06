GTA 6: Haariges Detail – Fans diskutieren deswegen nur noch über Frisuren

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Ausgerechnet Haare stehen gerade im Mittelpunkt der Diskussion um GTA 6. Denn hier wünschen sich Fans das Comeback eines ganz bestimmten Features.

Hamburg – GTA 6 soll laut Take-Two Chef Strauss Zelnick neue Maßstäbe setzen. Eine lebendige Open-World, eine packende Story und eine fantastische Grafik werden im anstehenden Gangster-Game großgeschrieben. Allerdings braucht es für die Fans nicht nur diese riesigen Versprechen seitens der Entwickler, denn manchmal reicht auch schon ein winziges Detail, quasi in Haaresbreite. Denn die Community wünscht sich ein haariges Feature aus Red Dead Redemption 2 zurück.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Fans wollen haariges Detail aus Red Dead Redemption 2 zurück

Dieses Feature wollen Fans: Rockstar Games ist nicht nur bekannt für die ikonische GTA-Reihe, sondern auch für das Western-Action-Adventure Read Dead Redemption (RDR2). Der zweite Teil der Serie erschien im Oktober 2018 und konnte nicht nur mit einer mitreißenden Story und einer hübschen Grafik punkten, sondern mit vielen kleinen und liebevollen Details. Besonders eine Haarmechanik hat es den Fans angetan und diese soll jetzt in GTA 6 ihr Comeback feiern.

Mehr zum Thema Mehr News und Videos auf einen Blick? Check die ingame App

In RDR2 wachsen sowohl Haare und Bart des Spielers kontinuierlich weiter und können somit auch individuell angepasst werden. Dieses realistische Detail fordern Fans jetzt auch für GTA 6 von Rockstar Games. Der Reddit-User Snoo_61724 hat passend dazu auch direkt Concept-Art für die beiden spielbaren Charaktere Jason und Lucia erstellt. Die Protagonisten wurden im Rahmen des Mega-Leaks 2022 bekannt. Das ist der Post auf Reddit.

Sollte Rockstar Games die Mechanik aus RDR2 übernehmen, ließen sich die Hauptfiguren aus GTA 6 vermutlich deutlich stärker individualisieren als dies noch in GTA 5 der Fall war. Doch das haarige Feature ist nicht das einzige Detail, dass sich die Community wünscht. Auch beim Wetter in GTA 6 haben Fans sehr genaue Vorstellung und fordern unter anderem waschechte Tropen-Stürme.

Der Mega Leak zu GTA 6 Am 18. September 2022 wurden über 90 Videos zu GTA 6 geleakt, die verschiedene Szenen und Charaktere aus dem anstehenden Blockbuster-Titel zeigten. Bis dato war noch nichts zu dem Spiel bekannt, doch schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Materials bestätigte Rockstar Games die Echtheit der Dateien. Seither werden die Videos und Screenshots von Fans immer noch genauestens unter die Lupe genommen und interpretiert. Das Besondere – die geleakten Files stammen alle aus einer frühen Version des Spiels aus 2021.

Haariges Detail in GTA 6: Deshalb diskutieren Fans nur noch über Frisuren © Rockstar Games / unsplash (Montage)

GTA 6 soll haarsträubendes Detail bekommen – Spieler werden zu Sylisten

Fans von Idee begeistert: Während in RDR2 der Look eines ungepflegten Cowboys mit Zottelhaar und langem Bart passt, könnte der Look im modernen Setting zu GTA 6 wohl etwas unangebracht sein. Aber Fans wissen schon genau, wie sie die wuchernden Haare der beiden Protagonisten stylen würden und haben sogar Ideen dafür, wie dieses Feature noch weiterentwickelt werden könnte.

NoVidyaGames: „Es wäre auch cool, wenn man die Haare färben könnte, mit blonden Highlights“

Gamerop: „Ich finde bestimmte Haarstyles sollten gesperrt sein, bis das Haar die richtige Länge erreicht hat.“

Humble_Excuse: „Ich kann es gar nicht erwarten Jason einen Vollbart zu geben, damit er aussieht wie ein richtiger Biker.“

Ob es die Haar-Mechanik tatsächlich ins Spiel schafft, werden Fans wohl erst zum Release des Spiels erfahren. Laut einer Community-Umfrage zum Release von GTA 6, liegt das Datum auch nicht mehr in allzu weiter Ferne. Bis es aber wirklich Informationen von Rockstar Games gibt, handelt es sich hierbei nur um Spekulationen.