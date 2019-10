"Red Dead Redemption 2": So stark müssen Rechner für den Western-Hit sein

Am 5. November erscheint "Red Dead Redemption 2" auch für PC.

Fans des Western-Hits "Red Dead Redemption 2" haben lange gehofft und können sich ab November freuen: das Rockstar-Spiel kommt auf den PC. Doch welche Hardware braucht es?

Nur noch wenige Wochen sind es, bis "Red Dead Redemption 2" auch endlich für den PC erscheint. Bislang gibt es das Spiel nur für Xbox und Playstation 4 – erschienen am 26. Oktober 2018. Am 5. November dürfen auch PC-Spieler in den Sonnenuntergang reiten. Damit das flüssig klappt, sind die richtigen Hardware-Komponenten wichtig.

"Red Dead Redemption 2": Wie gut müssen PCs für das Western-Spiel sein?

Welche Systemanforderungen "Red Dead Redemption 2" an PCs stellt, hat Rockstar Games endlich bekanntgegeben. Vor allem braucht das Western-Spiel viel Arbeits- und Festplattenspeicher.

Lesen Sie auch: "FIFA 20": Das beste Squad für 10K - perfektes Starter-Team.

"Red Dead Redemption 2": Das sind die Mindestanforderungen

Betriebssystem Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601) Prozessor Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Arbeitsspeicher 8 GB Festplattenplatz 150 GB

"Red Dead Redemption 2": Das sind die empfohlenen Anforderungen

Betriebssystem Windows 10 - April 2018 Update (v1803) Prozessor Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB Arbeitsspeicher 12 GB Festplattenplatz 150 GB

"Red Dead Redemption 2" für PC erscheint am 5. November 2019. Benötigt wird der neue Rockstar Games Launcher. Über diesen kann das Spiel bereits ab 9. Oktober 2019 vorbestellt werden. Als Vorbesteller-Boni gibt es zwei Rockstar-Spiele gratis sowie ein besonderes Pferd, ein Outlaw Survival Kit, eine Schatzkarte, Geld für den Singleplayer-Modus und 50 Goldbarren für "Red Dead Online", schreibt der Publisher in einem Blogbeitrag.

Ab dem 23. Oktober soll es auch im Epic Games Store, Green Man Gaming, Humble Store und GameStop bestellbar sein. Auf Steam erscheint das Spiel angeblich erst am 5. Dezember 2019.

Auch interessant: PS5-Release - Wird sich der Termin nun verzögern? Insider sind nervös.

anb