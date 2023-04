Gebannter Casino-Streamer will um jeden Preis zu Twitch zurück – „Egal wie lange das dauert“

Der Casino-Streamer Real Bazzi wurde im Februar auf Twitch gebannt. Auf der umstrittenen Streaming-Plattform Kick kündigt er seine zweifelhafte Rückkehr an.

Malta – Real Bazzi (bürgerlich: Onur) ist auf Twitch durch sein Rollenspiel in GTA bekannt geworden. Nachdem der Streamer vermeintlich illegales Glücksspiel auf der Streaming-Plattform gezeigt hatte, wechselte er zur Konkurrenz Kick – hier sind Casino-Inhalte vollumfänglich erlaubt. Seitdem wird Bazzi stark kritisiert und will es seinen Hatern nun zeigen. Denn für ihn ist seine Rückkehr zu Twitch gewiss.

Richtiger Name Onur Bekannt als Real Bazzi Geburtsort Nürnberg Follower auf Twitch 296.300 (letzter Stand) Follower auf Kick 9.470 (Stand April 2023)

„Denen werde ich es zeigen“: Bazzi will nach kontroversem Kick-Wechsel zurück zu Twitch

Was ist passiert? Im Februar 2023 wurde Real Bazzi auf Twitch permanent gebannt und streamt seitdem seinen Casino-Content bei der umstrittenen Konkurrenz-Plattform Kick. Schon direkt nach dem Wechsel kassierte der Streamer so heftige Kritik, dass er Schlagzeilen schrieb. Nun bringt Bazzi ein klares Statement, in dem er seine Rückkehr zu Twitch garantiert.

Ich schwöre euch bei meinem Leben: Ich werde auf Twitch entbannt. […] Auch wenn ich dafür in den Krieg ziehen muss. Ich komme zurück auf Twitch, egal wie lange das dauert. So lange ziehe ich hier erfolgreich weiter durch und mache Geld ohne Ende.

Der Grund: Zwar hatte Bazzi kurz nach dem Twitch-Wechsel heftige Gewissensbisse, doch macht er es nicht vom Erfolg auf Kick abhängig, zu seinem alten Arbeitgeber zurückzukehren. „Diese Menschen, die mir Schlechtes tun […] in meinem Leben, denen werde ich es zeigen“, kündigt der in Ungnade gefallene Streamer auf Kick an. Sein Casino-Deal auf Kick scheint hohe Summen mit sich zu bringen, sodass er lediglich seinen Hatern beweisen will, dass Twitch ihn zu Unrecht gebannt habe.

Gebannter Casino-Streamer kündigt Twitch-Rückkehr an: „Auch wenn ich in den Krieg ziehen muss“ © Kick: RealBazzi/Twitch (Montage)

Bleibt Bazzi auf Kick? Auch wenn Bazzi sicher ist, dass er bald wieder auf Twitch entsperrt wird, will er trotzdem weiterhin auf Kick streamen. „Damit meine ich nicht, dass ich die Schnauze voll habe von Kick. […] Ich liebe Kick. Kick hat mir Türen geöffnet. Kick respektiert mich“, schwärmt Bazzi und meint, dass er nicht zwangsläufig wieder auf der Plattform streamen wird, deren Regeln er nicht respektiert hat. Er will künftig einfach nur Präsenz auf Twitch zeigen.

Was ist „Kick.com“ für eine Plattform? Kick.com ist eine Livestreaming-Plattform, die in ihrer Aufmachung dem Marktführer Twitch sehr stark ähnelt. Hinter der Plattform steckt die Firma „Kick Streaming Pty Ltd.“ welche in Australien eingetragen wurde. Das Unternehmen ist eng mit der Glücksspielfirma „Stake.com“ verbandelt. Der bekannte US-amerikanische Twitch-Streamer „Trainwreck“ bewarb 2022 die Seite, welche neue Streamer mit sehr lukrativen Konditionen anzulocken versucht. Einige deutsche Streamer haben bereits eine Online-Präsenz auf der Seite. Jedoch ist fraglich, ob Kick sich zu einer echten Alternative für Twitch entwickeln kann.

„Niemand kann mich verurteilen“: Bazzi streitet ab, ein schlechter Mensch zu sein

Auch wenn Bazzi in der Vergangenheit Einsicht zeigte und meinte, dass sein Casino-Deal „moralisch gesehen nicht vertretbar“ sei, scheint er nun zurückzurudern. Der gebannte Twitch-Streamer fühlt sich nicht in der Vorbildfunktion für etwaige Minderjährige, die in seinen Kick-Streams stundenlangem Casino-Content ausgesetzt sind.

Ich habe nie gesagt, dass ich ein Vorbild bin. Aber niemand kann mich verurteilen, nur wegen Aktionen, die ich gemacht habe. Ihr könnt sagen, was ihr wollt: Ich bin kein schlechter Mensch.

Wird Twitch ihn entbannen? Twitch ist nicht dafür bekannt, die eigenen Regeln transparent und konsequent umzusetzen. Frühere permanente Sperren konnten bereits aufgelöst und die Kanäle wiederhergestellt werden. Wie genau sich Bazzi um die Twitch-Rückkehr kümmert, ist unklar. Es ist denkbar, dass er rechtlich gegen die Streaming-Plattform von Amazon vorgehen wird – andernfalls wird wohl einige Klinken bei Twitch putzen müssen.