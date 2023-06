Diablo 4: Level-Tipps für den besten Jäger Build – Mit dem Rogue ins Endgame

Von: Philipp Hansen

Diablo 4: Hier die 5 Klassen Diablo 4: Level-Tipps für den besten Jäger Build – Mit dem Rogue ins Endgame , Zauberer, Totenbeschwörer, Jäger und Druide

Der Jäger ist die Klasse, die am schnellsten durch Diablo 4 kommt. Mit diesem Build und Level-Guide geht es perfekt durch Early Access und Endgame.

Hamburg – Diablo 4 ist gestartet und wer einfach und schnell durch die Story will, sollte den Jäger (Rogue) wählen. Der meuchelnde Assassine kommt mit dem stärksten Build locker bis ins Endgame. Im Guide findet man für jedes Level die Fähigkeit, sodass kein Skillpunkt verschwendet wird.

Ingame.de zeigt, wie man mit dem Jäger in Diablo 4 viel Zeit beim Leveln spart:

Der derzeit stärkste Jäger-Build setzt vor allem darauf, richtig schnell durch die Story zu jagen und fix ins Endgame zu kommen. Man fokussiert sich dabei auf den etwas ungewöhnlichen Skill Schraubklingen (Twisted Blades) in Kombination mit vielen Dashes und passiven Boni. Der Build ist in der Diablo 4 Tier List in der Level-Phase und im Endgame absolut S-Tier.