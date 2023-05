Spezialforschung für seltene Pokébälle – Meisterball in Pokémon GO finden

Von: Joost Rademacher

Spezialforschung für seltene Pokébälle – Meisterball in Pokémon GO finden © Niantic / The Pokémon Company

Der Meisterball in Pokémon GO ist nur für begrenzte Zeit verfügbar. So kann man den seltenen Pokéball im Mobilegame erhalten.

San Francisco – Wer in Pokémon GO die seltensten und scheusten Monster fangen will, hat dafür bisher eine Menge Pokébälle und noch mehr Glück gebraucht. Nach langem Warten und Hoffen der Fans hat Niantic sich aber endlich erbarmt und die begehrten Meisterbälle ins Spiel gebracht. Für die neuen, besonders starken Pokébälle müsst ihr aber ein wenig arbeiten – schließlich könnt ihr damit jedes erdenkliche Pokémon garantiert fangen.

Wie man einen Meisterball in Pokémon GO erhält, erfahren Sie hier.

Die letzte Stufe von „Nichts wie raus und GO“ muss Niantic erst freischalten. Die einzelnen Stufen der Spezialforschung kommen immer in Abständen von ein paar Tagen oder Wochen zu Pokémon GO. Entsprechend soll die sechste und letzte Stufe soll am 22. Mai freigeschaltet werden.