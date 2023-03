Der Start der Diablo 4 Open Beta Live-Ticker – Alles zu Uhrzeit und Server-Status

In Deutschland startet heute, am 17. März die Diablo 4 Open Beta. Alle Uhrzeiten, Probleme und der Server-Staus auf einen Blick im Live-Ticker.

Hamburg – Die Diablo 4 Open Beta startet heute. Schon Monate vor Release können alle mit eigenen Händen herausfinden, ob sich das Warten auf einen Nachfolger über 10 Jahre gelohnt hat. Im Live-Ticker werden alle wichtigen Zeiten verraten, wie man Fehler-Codes von Diablo 4 fixt und wie es um die Server und Warteschlangen auf PC, PS5 und Xbox steht.

ingame.de begleitet den Start der Diablo 4 Beta heute live:

Langjährige Diablo-Fans erinnern sich sicher noch mit Angst an den berüchtigten Fehler 37. Dieser Error-Code legte 2012 die Server zum Release von Diablo 3 lahm und verwandelte den heiß erwarteten Launch in einen Albtraum. Wenn man sich vor dem Start schon in die Open Beta von Diablo 4 einloggt, erscheint kurz eine Warteschlange. Es ist davon auszugehen, dass pünktlich zum Start um 17 Uhr die Server dann zu überlasten drohen.