6 Konzepte der neuen PS6 – Sieht so die Konsole der Zukunft aus?

Von: Ömer Kayali

Teilen

Der Release der PS6 liegt noch einige Jahre in der Zukunft. Im Netz finden sich aber bereits inoffizielle Konzept-Designs der Next-Gen-PlayStation.

Hamburg – Die PlayStation 5 ist seit November 2020 auf dem Markt. Es hat allerdings rund zwei Jahre gedauert, bis die Konsole durchgängig verfügbar war. Mittlerweile ist es nicht mehr schwierig, an die PS5 zu gelangen. Die ungeduldigsten unter den PlayStation-Fans blicken jetzt bereits der PS6 entgegen. Bis diese erscheint, wird es noch einige Jahre dauern. Einige Designer haben aber bereits eigene Konzepte für Sonys nächste Konsole entworfen – die Entwürfe sind teils sehr abenteuerlich.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS6-Konzepte: 6 inoffizielle Designs aus dem Netz

Wie wird die PS6 aussehen? Das offizielle Design kennt derzeit wohl noch nicht einmal Sony selbst, da der Release der PS6 noch weit in der Zukunft liegt. Doch das hält Designer nicht davon zurück, ihre Fantasie spielen zu lassen. Einige Kreationen seht ihr im folgenden Abschnitt.

PS6-Konzept 1: Die dünnere PS5

PS6-Konzept © Junwoo Kim | LFiD / YouTube (TechEBlog)

Dieses Konzept erinnert stark an das Design der PS5. Das Gehäuse der Konsole ist dünner und verfügt ebenfalls über zwei Sideplates in hellen Farben an der Seite. Dazwischen sind LED-Leuchtleisten in der Mitte, deren Lichter sich über eine App verschieden farbig einstellen lassen.

PS6-Konzept 2: PS5 on Steroids

PS6-Konzept © YouTube (DZ Migo)

Das Design dieser fiktiven PS6-Variante orientiert sich ebenfalls stark an dem der PS5. Es wirkt ein wenig wie eine „tätowierte“ Version der Konsole, aufgrund der vielen einzelnen Elemente auf dem Gehäuse. Auch hier sind wieder Sideplates vorhanden.

PS6-Konzept 3: Der DVD-Player

PS6 Konzept © YouTube (Sony PlayStations)

Dieses unaufgeregte und kompakte Design erinnert eher an einen DVD-Player oder eine externe Festplatte anstelle einer Konsole. Außer einem PlayStation-Logo in der Mitte, einem Schlitz für Discs und einem Sony-Schriftzug ist hieran nichts außergewöhnlich. Viel Platz für einen Lüfter bliebe wohl nicht.

PS6-Konzept 4: Das Rad

PS6 Konzept © YouTube (Pixeypop)

Ob Sony ein Rad ab hat, würden sich viele PlayStation-Fans bei diesem gewagten Design sicherlich fragen. Es erinnert ein wenig an die Motorräder aus dem Film Tron. Auch könnte es sich um einen neuartigen Droiden aus Star Wars handeln – aber eine Spielekonsole?

PS6-Konzept 5: Die Raumstation

PS6 Konzept © Midjourney / ingame.de

Auch Design Nummer fünf ist nicht weit von Star Wars entfernt. Die abgerundete Form und die Erhöhung in der Mitte des Gehäuses könnte auch als Raumstation durchgehen. Erstellt wurde dieses Konzept übrigens vom KI-Programm Midjourney.

PS6-Konzept 6: PlayStation im klassischen Design

PS6 Konzept © ingame.de / Midjourney

Auch für das letzte Konzept in der Reihe ist die KI von Midjourney verantwortlich. In dieser fiktiven Version hat sich Sony vom neuen Design des DualSense-Controllers verabschiedet. Und auch die Konsole selbst hat aufgrund der grauen Farbe einen eher klassischen Look, der an die erste PlayStation erinnert.

Falls ihr euch nicht nur für die PS5, sondern allgemein für Gaming interessiert, dann empfehlen wir einen Blick in diesen Artikel: Amazon: Beste Gaming-Angebote im März – Für PlayStation, Xbox, PC & Switch

PS6: Wann wird die Next-Gen-PlayStation erscheinen?

Der Release-Zeitraum der PS6 steht offiziell noch nicht fest, allerdings sind erste Hinweise und Einschätzungen von Analysten aufgetaucht. Zuletzt kam eine heiße Info bezüglich des PS6-Releases von Sonys Konkurrent Microsoft.