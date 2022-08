PS5 streicht Feature für die PS5 – Wusstet ihr, dass es das gibt?

Von: Jonas Dirkes

Ein PS5-Feature wird nach knapp zwei Jahren eingestellt. Viele Nutzer wussten davon aber gar nichts. Deshalb zieht Sony nun die Notbremse.

Hamburg – Schonmal von Auszeichnungen auf der PS5 gehört? Nein? Die desolate Verbreitung des Features ist wohl nun auch Sony selbst aufgefallen. Der Konsolen-Hersteller kündigte daher auf seiner japanischen Website an, dass die eigentlich nett gemeinte Funktion im Herbst gestrichen und die PS5 wieder verlassen wird.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5: Auszeichnungen-Feature verschwindet bald

Was sind Auszeichnungen auf der PS5 überhaupt? Eigentlich war die Idee ziemlich nett: Spielt man mit der PS5 online gegen oder mit anderen Spielern und Spielerinnen, haben diese die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zu bewerten. Mimt man also den guten Gamer, spielt fair oder hält den Teamkameraden den Rücken frei, können andere Spieler das einen durch die vier verschiedenen Auszeichnungen „Hilfsbereit“, „Freundlich“, „Fairer Spieler“ und „Anführer“ wissen lassen. Ein eigentlich lobenswertes System, dass Gamer in ähnlicher Form auch aus Spielen wie Overwatch kennen dürften.

Wo sieht man Auszeichnungen auf der PS5? Wer sich jetzt fragt, ob man vielleicht unbemerkt Auszeichnungen auf der PS5 erhalten hat, der kann dem ganz leicht auf den Grund gehen. Für einen kurzen Check kann man aktuell noch bis zur Abschaltung der PS5-Auszeichnungen im Herbst diese Schritte befolgen:

PS5-Profil öffnen, indem man auf das eigene Profilbild im Home-Bildschirm oder im Control Center klickt Hier lassen sich die Auszeichnungen auswählen Nun sieht man, welche Auszeichnungen man bisher erhalten hat

Warum haben viele noch nie von den PS5-Auszeichnungen gehört? Das große Problem der Auszeichnungen und nun vermutlich auch der Grund ihres Verschwindens ist die schlechte Einbindung des Features in Multiplayer-Spielen. Tatsächlich gibt es Auszeichnungen nur in wenigen, ausgewählten PS5-Titeln. Es kann also gut sein, dass man sich ständig online auf der PS5 herumtreibt, aber schlicht noch nie ein Game mit Auszeichnungen auf der eigenen Konsole gespielt hat. Diesen Zustand sah Sony wohl als nicht hinnehmbar und erstrebenswert an. Die Zugriffszahlen des Services seien zu gering, Auszeichnungen auf der PS5 werden daher im Herbst entfernt.

Sony strauchelt unterdessen auch bei den aktuellen Spielerzahlen auf der PS5. Um ganze 15 Prozent soll die Spielzeit im Vergleich zum vorherigen Jahr zurückgegangen sein. Gleichzeitig steht eine Preiserhöhung der PS5 im Raum, die Sony bisher allerdings nicht kommentieren wollte.