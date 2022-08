PS5 auf Smartphone streamen und spielen – so geht‘s

Sony PlayStation

Durch PS Remote Play lassen sich PS5- und auch PS4-Games auf anderen Geräten streamen. Wie das funktioniert, erklären wir in diesem Artikel.

Die Nintendo Switch zeichnet sich durch Mobilität aus. Sie kann über die Dockingstation am Fernseher oder unterwegs als Handheld-Konsole gespielt werden. Die Geräte der Konkurrenz ermöglichen dies nicht. Immerhin ist das mobile Spielen bei der PlayStation über Umwege möglich – und zwar über PS Remote Play. Die Funktion kam im November 2020 – also zeitgleich mit der PS5. Mit der Remote Play-App ist es möglich, die Inhalte der PlayStation auf andere Geräte via Streaming zu übertragen. Welche Schritte dafür notwendig sind, erklären wir im Folgenden.

PS Remote Play: Was sind die Voraussetzungen für die Funktion?

Um Remote Play auf der PS5 oder PS4 nutzen zu können, benötigen Sie:

Ein kompatibles Smartphone oder Tablet. Ob Ihr Gerät sich dafür eignet, können Sie im jeweiligen App Store unter den Anforderungen für PS Remote Play nachlesen. Grundsätzlich ist die App auf verschiedenen iOS- und Android-Geräten verfügbar.

Eine PS5 oder PS4 und einen DualSchock oder DualSense-Controller.

Ein PlayStation Network-Konto (PSN).

Eine gute und stabile Internetverbindung, sowohl für die Konsole als auch das mobile Gerät. Sony empfiehlt eine Upload- und Download-Geschwindigkeit von 15 MB pro Sekunde. Remote Play sollte zudem nicht über das mobile Datenvolumen genutzt werden, da dieses sehr schnell aufgebraucht wird.

PS Remote Play: Bereiten Sie Ihre PS5 oder PS4 vor

Gehen Sie im Startmenü auf „Einstellungen“ > „System“ > „Remote Play“. Hier aktivieren Sie die Funktion.

Dann stellen Sie über „Einstellungen“ > „System“ > „Energie sparen“ > „Im Ruhemodus verfügbare Funktionen“ ein, dass Ihre Konsole mit dem Internet verbunden bleibt. Hier stellen Sie auch ein, dass Sie die PlayStation über das Netzwerk einschalten können.

Für Remote Play darf die Konsole nicht ausgeschaltet sein, es reicht jedoch, wenn sie sich im Ruhemodus befindet.

PS Remote Play: So nutzen Sie die Funktion

Installieren Sie die PS Remote Play App über den App Store oder Google Play.

Vergewissern Sie sich, dass die PlayStation eingeschaltet ist oder im Ruhemodus.

Starten Sie die Remote Play-App auf Ihrem Mobile-Gerät.

Loggen Sie sich mit Ihrem PSN-Konto ein. Es muss dasselbe sein, welches Sie auf Ihrer Konsole nutzen.

Die App sucht nach der PS5-Konsole, bei der Sie sich mit Ihrem Konto angemeldet haben und stellt dann automatisch eine Verbindung zur Konsole her.

Sollte keine automatische Verbindung entstehen, gehen Sie bei Ihrer Konsole auf „Einstellungen“ > „System“ > „Remote Play“ > „Geräte verknüpfen“. Hier wird Ihnen ein achtstelliger Code angezeigt, den Sie manuell über die Remote Play-App eingeben können.

Nach dem Herstellen der Verbindung wird der Bildschirm Ihrer PS5-Konsole auf Ihrem Mobilgerät angezeigt und Sie können Remote Play dauerhaft verwenden – ohne Ihr Gerät jedes Mal neu zu verknüpfen.

PS Remote Play: Controller mit Smartphone oder Tablet koppeln