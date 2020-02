PS5 - Preis, Hardware, Release: Alle Infos zur Playstation 5

Zu Weihnachten 2020 bringt Sony seine neue PS5 auf den Markt. Wir verraten, was die Playstation 5 kosten soll, welche Hardware drinsteckt und welche Spiele geplant sind.

Die Playstation 5 ist für Weihnachten 2020 geplant.

geplant. Noch hat Sony die Next-Gen-Konsole nicht der Öffentlichkeit präsentiert.

nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Einige Spiele sind für die PS5 bereits bestätigt.

Ende 2020 löst die Playstation 5 die beliebte PS4 ab. Wie die neue Konsole aber aussieht, hat Sony immer noch nicht verraten. Allerdings rechnet die Games-Branche mit einer Präsentation in den kommenden Wochen. Was bereits über die Hardware, den möglichen Preis und Spiele zum Start der PS5 bekannt ist, sammeln wir in diesem Artikel.

Wann kommt die Playstation 5?

Wie hoch ist der Preis der PS5?

Wann zeigt Sony die Playstation 5?

Welche Spiele gibt es für die PS5?

Ist die PS5 abwärtskompatibel?

Alle Infos zur Hardware und den DualShock-Controller der PS5

PS5-Release: Wann gibt es die Playstation 5 zu kaufen?

Sony möchte die Playstation 5 rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt bringen. Einen konkreten Termin haben die Japaner jedoch noch nicht genannt. Da sich Sony aber am Zeitplan der Playstation 4 orientieren will, ist ein Release der PS5 Ende November ein wahrscheinliches Szenario. Vorbestellungen der Playstation 5 dürften nach der offiziellen Präsentation möglich sein.

Preis der PS5: Wie viel wird die Playstation 5 kosten?

Wichtiger als der Release-Termin dürfte für viele Fans der Preis der PS5 sein. Über diesen hat Sony bislang nicht gesprochen. Die PS4 kostete zum Start im November 2013 knapp 400 Euro. Später folgte die stärkere PS4 Pro, die ebenfalls rund 400 Euro gekostet hat.

Bislang gingen viele Fans und vermeintliche Insider davon aus, dass auch die Playstation 5 für einen ähnlichen Preis* in den Handel kommen wird. Allerdings habe Sony offenbar Probleme, die Produktionskosten unter 450 Dollar zu halten, berichtete ein Insider im Februar 2020 laut dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg. Damit scheint auch ein Preis bis maximal 400 Euro momentan nicht realistisch, auch wenn die Playstation in der Vergangenheit zum Start günstiger als die Produktionskosten verkauft wurde.

PS5-Präsentation: Wann zeigt Sony die Playstation 5?

Während Microsoft bereits viele Informationen zur Xbox Series X und deren Aussehen veröffentlicht hat, hält sich Sony bedeckt. Entsprechend kommen haufenweise Gerüchte auf, wann die Japaner die PS5 der Öffentlichkeit vorstellen. Viele der gemunkelten Termine sind bereits vergangen und so hoffen Fans auf den 29. Februar 2020. An diesem Tag sei die Sony Hall in New York für einen privaten Termin blockiert. Eine PS5-Veranstaltung Ende Februar 2020* erscheint aber immer unwahrscheinlicher. Bislang sind keine Einladungen an die Games-Presse verschickt worden und spontan nach New York werden wohl die wenigsten kommen.

Aktuelle Gerüchte gehen sogar von einem Livestream von Sony* aus. Der Konzern sagte zuletzt Auftritte bei der PAX East in Boston und der Game Developer Conference in San Francisco ab. Der Grund: das Coronavirus. Ein Überraschungs-Livestream Ende Februar oder Anfang März wäre eine mögliche Alternative. Bis dahin machen immer wieder angebliche Bilder der PS5* die Runde im Netz.

Spiele für die PS5: Diese Games sind bereits für die Playstation 5 bestätigt

Spieleentwickler haben von Sony selbstverständlich vor Monaten schon ein DevKit der PS5 bekommen, damit diese zum Start der Konsole bereits neue Games parat haben. Wir haben die bisher bestätigten Spiele gesammelt (Stand: 27. Februar 2020). Die vermuteten Games für die PS5* lassen wir vorerst außen vor.

Titel Genre Entwickler / Publisher Release für PS5 Der Herr der Ringe: Gollum Action-Adventure Deadalic 2021 Dying Light 2 Action-Adventire Techland unbekannt Godfall Action-RPG Counterplay Games, Gearbox Software Ende 2020 Gods & Monsters Action-Adventure Ubisoft unbekannt Gothic Remake RPG THQ Nordic unbekannt Marvel's Avengers Action-Adventure Crystal Dynamics, Crystal Northwest, Eidos Montréal, Square Enix unbekannt Outriders Shooter People Can Fly, Square Enix 4. Quartal 2020 Rainbow Six: Siege Ego-Shooter Ubisoft 4. Quartal 2020 Rainbow Six: Quarantine Ego-Shooter Ubisoft unbekannt Watch Dogs: Legion* Action-Adventure Ubisoft unbekannt

Ist die PS5 abwärtskompatibel?

Eine wichtige Frage, die sich viele PS4-Fans stellen, lautet: Lassen sich alte Playstation-Spiele auch auf der PS5 zocken? Dazu hat sich Sonys Systemarchitekt Mark Cerny im April 2019 in einem Gespräch mit dem News-Portal Wired geäußert. Demnach soll die PS5 abwärtskompatibel zur PS4 sein.

Auch mit dem VR-Headseat Playstation VR ist die PS5 kompatibel. Aber wie sieht es mit alten PS1-, PS2- und PS3-Spielen aus? Dazu hat sich Sony selbst noch nicht geäußert.

Hardware der PS5: Das steckt in Sonys Konsole

Informationen zur Hardware der Playstation 5 basieren momentan auf Gerüchten und Leaks, da Sony sich noch nicht zu den Spezifikationen geäußert hat. In der nachfolgenden Tabelle haben wir die bislang vermutete Hardware-Ausstattung der PS5 gesammelt:

Prozessor: Zen-2-CPU von AMD mit 8 Kernen GPU: Custom AMD Radeon RDNA Navi Auflösung: Unterstützung für 8K Ray-Tracing: über GPU Festplatte: SSD Laufwerk: 4K-Blu-Ray mit Unterstützung für PS4-Spiele

PS5-Controller: Was kann der DualShock 5?

Sony bringt keinen völlig neuen Controller für die PS5. Stattdessen wird der PS4-Controller weiterentwickelt. Neuerungen sollen unter anderem die Trigger betreffen. Während sie bei den aktuellen Konsolen vibrieren, plant Sony, dass die Trigger der PS5 dem Druck der Spieler Widerstand bieten können.

Ein Patent von Sony sieht auch vor, dass der DualShock 5 einen Pulsmesser* bekommen soll. Dieser soll anhand des Pulses der Spieler die Schwierigkeit des Games anpassen oder sogar Entscheidungen treffen können. Ob die Technik aber wirklich in den Controller der PS5 fließt, ist nicht bekannt. Der DualShock 5 wird auch mit der Playstation 4 kompatibel sein und einen USB-C-Anschluss bekommen. Bislang verfügen die Playstation-Controller über einen Micro-USB-Anschluss.

Umfrage: Playstation 5 oder Xbox One Series X?

anb

