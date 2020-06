PS5-Vorstellung: Alle Spiele des Sony-Events im Überblick

Während es Vorstellungs-Events hat Sony zahlreiche Spieletitel für die PS5 vorgestellt. Hier erfahren Sie alles zu den Ankündigungen.

Sony* hat im Rahmen eines Vorstellungs-Events neue PS5-Spiele vorgestellt.

vorgestellt. Ingame hat im Live-Ticker die Veranstaltung verfolgt.

die Veranstaltung verfolgt. Alle vorgestellen Spiele und Infos zur Next-Gen-Konsole auf einen Blick.

Während der rund einstündigen Präsentation gewährte Sony einen Ausblick auf die kommenden Spieletitel für die Playstation 5. In mehreren Trailern wurde eine ganze Reihe an Spielen vorgestellt. Insgesamt waren es 27 Titel, die Sony im Stream gezeigt hat. Den krönenden Abschluss machte dann die Enthüllung der PS5* - erstmals wurde das Design der Konsole vorgestellt. Doch auch die präsentierten Spieletitel können sich durchaus sehen lassen.

Hier eine Übersicht aller vorgestellten Titel:

PS5 Exklusiv-Titel Third-Party-Titel Indie-Titel Spider-Man: Miles Morales GTA 5 / GTA Online Bugsnax Horizon 2: Forbidden West Ghostwire: Tokyo Goodbye Volcano High Gran Turismo 7 Godfall Jett: The Far Shore Ratchet & Clank: Rift Apart Project Athia Kena: Bridge of the Spirits Demon’s Souls Remake Hitman 3 Little Devil Inside Sackboy - a Big Adventure NBA 2K21 Oddworld: Soulstorm Returnal Deathloop The Pathless Destruction Allstars Resident Evil: Village Stray Astro's Playroom Pragmata Solar Ash

Der Live-Ticker zum PS5-Event

23:15: Endlich haben alle Gewissheit. Sony zeigt endlich das Design der PS5-Konsole. Die PlayStation 5 sieht dabei sehr modern mit seinen beiden Farben schwarz und weiß. Zudem wird es nicht nur eine Konsole geben, sondern gleich zwei. Einmal eine Version mit Blu-ray-Lauf und eine digital-Version der PS5.

23.10: Auch bis zum Ende der Show reißen die Trailer nicht ab. Dabei hatte Sony sogar noch einen echten Brecher mit von der Partie. Die Rede ist von Horizon - Forbidden West, den Nachfolger zu Horizon - Zero Dawn.

23:05: Nun kommt ein Titel mit dem kaum jemand gerechnet hat. BluePoint Games zeigt sich verantwortlich für Demon Souls für die PS5. Doch dann wurde es merkwürdig, weil laufende Erdbeeren ins Rennen geschickt wurden. Das Spiel Bugsnax überzeugt mit Humor und absurden Gemüse- und Obstfiguren.

23:00 Uhr: Basketball-Fans können sich auf NBA 2K21 freuen. Der Trailer zeigt atemberaubende Grafiken auf der PS5. Doch Sony hat noch mehr in Petto zum Beispiel mit Capcom die mal eben das gruselige Horror-Spiel Resident Evil: 8 - Village zeigen. Dann bekommt Arkane Studios hat nun seinen Auftritt mit dem verschollenen Spiel Deathloop seinen Auftritt.

22:50: Noch ist nicht Schluss mit neuen Spielen. Bei The Far Shore gab es jede Menge Wasser und den Weltraum zu sehen. Das Spiel kommt im Winter 2020. Weiter ging es mit aufregender Musik und dem Titel Godfal von Gearbox-Software. Darauf folgte die gezeichnete Welt von Solar Ash in der man sich ab 2021 verlieren kann. Überraschend folgte Hitman 3, beim man auch in 2020 zum Meuchelmörder werden kann. Ein bisschen anders geht bei süß gemachten Spiel Little Devil Insode daher.

22:40: Die Flut an Trailern reißt nicht ab. Lucid Studio zeigte mit London Underground ein Spiel mit Wumps. Viele Autos krachen aufeinander und coole Musik verspricht rasante Rennen in Arenen. Kunst ist auch mit von der Partie mit Goodbye Volcano High - ein eher ungewöhnlicher Titel. Ein bisschen kindgerechter zeigt sich Ember Lab mit Kena Bridge of Spirit. Dann folgte ein Trailer zu Oddworld Soulstorm und dem Titel Ghost Wire.

22:30: Die Flut an Spielen reißt nicht ab. Und auch weitere Publisher sind mit von der Partie wie Sqaure Enix die ihr neues exklusives Project Athia gezeigt haben. Danach folgte noch ein kleinerer Titel der auf den Namen "Stray" hört und 2021 für die PS5 erscheint. Danach folgte noch ein Titel von Hopusemarque unter dem Namen Returnal.

22:20: Und es geht weiter mit Gameplay - Gezeigt wird das neue Ratchet & Clank für die PS5. Das Spiel kommt mal wieder von Insomiac Games. Neben dem Trailer gab es dann eine Menge Gameplay-Szenen zu sehen, die allesamt beeindruckten.

21:15: Sony dreht mittlerweile richtig auf und zeigt jede Menge exklusiv-Spiele wie ein neues Spider-Man und Gran Turismo 7.

21:05: Gezeigt wurde ein Trailer zu GTA 5. Welche zum Launch der PS5 erscheint

22:00: Die Show ist gestartet. Und gezeigt wurde ein Video, welche zeigt welche Spiele auf der PlayStation 4 ihren Erfolg gefiert haben.

21:50: Noch 10 Min bis zum Start der eigentlichen Show. Und auch weiterhin heizen die Youtuber die Fans von PlayStation an zur neuen Konsole von Sony. Zudem gibt es immer mehr Spekulationen den Spielen, die vielleicht in der Show gezeigt werden.

21:45: Kurz vor dem Start der Show beginnt der Host Geoff Keighley ein weiteres Panel mit Youtubestars, um ihre Meinungen zum Thema PlayStation allgemein zu hören.

21:35: Die PlayStation 5: The Future of Gaming PS5 Pre Show von Geoff Keighley wurde mittlerweile gestartet. Dort heizen Youtuber gerade die Fans an.

+++ Herzlich willkommen zum Live-Ticker des Sony-Events für die neuen PlayStation 5-Spiele. Ingame.de informiert sie am 11. Juni ab 22 Uhr über alle Informationen des Live-Events, enthüllte Spiele und erste Blicke auf die Konsole.

Tokio, Japan – Auch wenn das Event mehrfach verschoben worden ist, nun ist es endlich so weit. Am Donnerstag, dem 11. Juni 2020 stellt Sony in einem Livestream endlich die neuen Spiele für die PS5* vor. Ingame.de ist live dabei und informiert über alle Neuigkeiten.

Name PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ stationäre Spielekonsole Generation 9. Konsolengeneration Speichermedium Blu-ray Release voraussichtlich Ende 2020

PS5: So können Sie das Vorstellungsevent verfolgen

Verfolgen kann man das komplette Event auf zwei verschiedenen Plattformen. Zum einen kann man das Sony-Event bei Twitch verfolgen, auf dem eigenen PlayStation-Kanal. Lediglich um die Kommentarfunktion freizuschalten, wird ein Account benötigt, sonst kann man die Vorstellung auch ohne Anmeldung genießen. Auf der anderen Seite ist es möglich, das Sony-Event auf dem YouTube-Kanal von PlayStation zu schauen. Auch hier wird kein Account benötigt.

Die wichtigsten Daten finden Sie hier noch einmal zusammengefasst:

Datum: 11. Juni 2020

Uhrzeit: 22:00 Uhr deutscher Zeit

Länge: Die Präsentation soll etwa eine Stunde dauern

Inhalte: Das digitale Event soll die Spiele der PlayStation 5 enthüllen

soll die Spiele der PlayStation 5 enthüllen Ort: Twitch und YouTube

Das Event von Sony aus Japan soll in etwa eine Stunde lang die neusten Informationen rund um die PS5 vorgestellt werden. Auch wenn noch niemand genauere Angaben zum Inhalt der Vorstellung geben kann, ist davon auszugehen, dass mehrere neue Spiele für die PlayStation 5 und vielleicht sogar ein paar Einblicke in die neue Konsole selbst gegeben werden. Auf ingame.de finden Sie weitere Informationen, wo, wann und wie sie das PS5-Event verfolgen* können.

+ Sony veranstaltet ein Event für die PS5 © Sony

PS5: Neue Spiele beim Vorstellungsevent von Sony

Nachdem das PS5-Event mehrfach verschoben* worden ist, zuletzt aufgrund der Proteste in den USA, findet das Live-Event nun endlich statt. Die Erwartungen an Sony und die PS5 liegen dabei sehr hoch. Die Konkurrenz Microsoft* hatte bei ihrem eigenen Live-Event zur Xbox Series X* für Beschwerden gesorgt, nachdem eine Reihe von Fans von Xbox Series X-Spielen enttäuscht* worden war. Angeblich war das Event nicht gut gelungen und es wurde sich häufiger über das fehlende Gameplay beschwert.

Doch bei Sony haben Fans nun hohe Anforderungen. Bereits seit Wochen wird dasEvent für die PS5 und seine Spiele sehnsüchtig erwartet und die Vorfreude ist in den letzten Tagen enorm gestiegen. Auf was sich die Fans beim Event genau freuen können, ist bisher noch ein Geheimnis, welches erst bald gelüftet werden kann. Doch viele der begeisterten Konsolenspieler sind schon ganz wild auf die möglichen Spiele und schließen nun bereits Wetten ab, welches Spiel schon vorgestellt werden könnte. Sogar eine Bingo-Karte ist mittlerweile im Internet aufgetaucht, welche man entweder genauso übernehmen kann oder sogar eine eigene mit seinen Vermutungen erstellen kann.

+ PS5: Einige Fans haben für das Sony-Event eine Bingo-Karte erstellt © beeperbeeper5

So wollen einige Fans mit ihren Freunden zusammen aus dem Live-Event einfach eine Bingo Stunde machen und versuchen, als erster bei den meisten Spielen richtigzuliegen. In Bezug auf das Design der PS5 gehen die Meinungen der Fans weit auseinander*.

