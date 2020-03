PS5: Neue Controller-Technik könnte Spielerlebnis verändern

Ein neu aufgetauchtes Patent schürt wieder Gerüchte zum DualShock 5. Diesmal geht es um das Vibrationssystem des Controllers. Doch noch ist nichts sicher.

Der PS5-Controller* könnte ein anpassbares Vibrationssystem bekommen.

Dadurch lässt sich mehr Spannung in Spielen aufbauen.

Doch kommt die Technik schon mit der Playstation 5?

Keine Woche ohne neue Gerüchte, Patente oder Leaks. Solange Sony seine Playstation 5* nicht der Öffentlichkeit präsentiert, sprießen die Gerüchte wie Champignons aus den Böden. Nun ist ein neues Patent aufgetaucht, das Einstellungsmöglichkeiten für einen Controller beschreibt.

PS5-Controller mit variablem Vibrationssystem möglich

Da es sich um ein Patent handelt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die beschriebene Funktion auch in die Playstation 5 einfließen wird. Aber worum geht es nun? Sony hat ein Patent angemeldet für ein neues haptisches Feedback eines Controllers.

Spieler sollen die Vibrationsstärke selbst anpassen können – dafür stehen zwei Stufen bereit. Die Einstellungen lassen sich für jedes Spiel individuell vornehmen und die Konsole kann sie entsprechend anwenden. Das Besondere an dem Patent ist, dass die Vibrationsstärke in bestimmten Situationen variieren kann.

Das Gaming-Portal Videogamer beschreibt ein mögliches Szenario. Versteckt man sich zum Beispiel unter einem Auto und es fährt ein anderes an dem Spieler vorbei, könne die Vibration zuerst zu- und dann abnehmen. Dadurch würden Schleichpassagen an Spannungen zulegen.

Zahlreiche Patente zum möglichen PS5-Controller aufgetaucht

Bereits in den vergangenen Wochen kamen mehrere Patente zu einem möglichen DualShock 5 an die Öffentlichkeit. Eines davon beschrieb ein umfangreiches System mit Pulsmesser*. Dieser könnte die Schwierigkeit eines Spiels anhand des Stresslevels des Spielers anpassen oder direkt Entscheidungen für ihn treffen. Fraglich, ob die Gamer so eine Funktion überhaupt haben wollen.

Ein anderes Patent dürfte mehr auf Gegenliebe stoßen. Die Idee von Sony sieht vor, dass ein Controller auch kabellos aufgeladen* werden könnte. Damit könnte weniger Kabelsalat bei der Playstation 5 entstehen. Aber auch hier ist nicht klar, ob das Patent bereits für den PS5-Controller gilt.

Wann zeigt Sony endlich die PS5?

Am meisten dürfte aber Spieler interessieren, wann Sony endlich Klartext spricht und die Hardware-Spezifikationen der PS5* erläutert. Alle bislang vermuteten Termine zur Präsentation waren falsch und aufgrund des Coronavirus wird damit gerechnet, dass es in absehbarer Zeit keinen PS5-Event geben wird. Stattdessen wäre aber ein Livestream zur Vorstellung der Playstation 5* möglich. Aber wann? Das ist die Frage, die viele Gamer beschäftigt.

